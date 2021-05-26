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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
21:48
Шоу-бизнес
Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
21:45
ЦАР
Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае
21:35
ЦАР
Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки
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Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы

  /   Обновлено: 26 мая 2021 22:13
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
Федеральное агентство новостей  / 

Жители города Дума в провинции Дамаск активно участвуют в выборах президента Сирии. На избирательных участках собирались толпы местных жителей, а международные эксперты и наблюдатели отмечали высокую явку.

Корреспонденты Федерального агентства новостей также посетили этот населенный пункт, где смогли лично оценить уровень организации избирательного процесса. Подробней о том, как выборы президента проходили в пригороде столицы Сирии — читайте в нашем репортаже.

Населенный пункт Дума примечателен тем, что именно тут проголосовал действующий глава государства Башар Асад со своей супругой Асмой. Жители радостно приветствовали лидера государства. После того как лидер Сирии отдал свой голос, он выступил перед журналистами и гражданами.

«Это право и этот народный ответ, который мы видим, является подтверждением того, что сирийский гражданин свободен. Решение сирийского гражданина находится в его руках. В руках народа. Ни с кем другим», — прокомментировал он высокую явку на избирательных участках.

Интерес к выборам среди сирийцев был настолько высок, что люди выстраивались в очередь, чтобы отдать голос за своего кандидата. Впрочем, большинство голосующих не скрывали своего фаворита: портреты Башара Асада были на футболках, плакатах и на личном транспорте сирийцев.

В сирийской Думе граждане активно принимают участие в президентских выборах
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Вся Восточная Гута в течение многих лет была одним из крупнейших оплотов террористов вроде «Джебхат ан-Нусры»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1, обе организации запрещены в РФ), а также незаконных вооруженных формирований, среди которых были «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам».

Правительственные силы восстановили контроль над Думой весной 2018 года. Непримиримые боевики были ликвидированы, а тех, кто согласился сдаться и сложить оружие, вместе с семьями организованно вывезли в Идлибскую зону деэскалации на северо-западе Страны.

Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Прошлые выборы президента Сирии проходили в 2014 году. Тогда голосование было организовано в соответствии с новой конституцией страны. Победу тогда одержал Башар Асад, являющийся генеральным секретарем партии Баас, получив поддержку 88,7% граждан.

В нынешних выборах действующий глава республики также принимает участие. Кроме него борьбу за пост президента ведут бывший депутат от партии социалистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель оппозиции Махмуд Ахмад Мерии. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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выборы сирия дамаск дума
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