Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы

Жители города Дума в провинции Дамаск активно участвуют в выборах президента Сирии. На избирательных участках собирались толпы местных жителей, а международные эксперты и наблюдатели отмечали высокую явку.

Корреспонденты Федерального агентства новостей также посетили этот населенный пункт, где смогли лично оценить уровень организации избирательного процесса. Подробней о том, как выборы президента проходили в пригороде столицы Сирии — читайте в нашем репортаже.

Населенный пункт Дума примечателен тем, что именно тут проголосовал действующий глава государства Башар Асад со своей супругой Асмой. Жители радостно приветствовали лидера государства. После того как лидер Сирии отдал свой голос, он выступил перед журналистами и гражданами.

«Это право и этот народный ответ, который мы видим, является подтверждением того, что сирийский гражданин свободен. Решение сирийского гражданина находится в его руках. В руках народа. Ни с кем другим», — прокомментировал он высокую явку на избирательных участках.

هتافات تحيي المرشح لمنصب الرئاسة الدكتور بشار الأسد من وسط مدينة #دوما بريف #دمشق pic.twitter.com/MsyGVPFb0h — أخبار سوريا الوطن Syria ???????? (@SyriawatanNews) May 26, 2021

Интерес к выборам среди сирийцев был настолько высок, что люди выстраивались в очередь, чтобы отдать голос за своего кандидата. Впрочем, большинство голосующих не скрывали своего фаворита: портреты Башара Асада были на футболках, плакатах и на личном транспорте сирийцев.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Вся Восточная Гута в течение многих лет была одним из крупнейших оплотов террористов вроде «Джебхат ан-Нусры»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1, обе организации запрещены в РФ), а также незаконных вооруженных формирований, среди которых были «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам».

Правительственные силы восстановили контроль над Думой весной 2018 года. Непримиримые боевики были ликвидированы, а тех, кто согласился сдаться и сложить оружие, вместе с семьями организованно вывезли в Идлибскую зону деэскалации на северо-западе Страны.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Прошлые выборы президента Сирии проходили в 2014 году. Тогда голосование было организовано в соответствии с новой конституцией страны. Победу тогда одержал Башар Асад, являющийся генеральным секретарем партии Баас, получив поддержку 88,7% граждан.

В нынешних выборах действующий глава республики также принимает участие. Кроме него борьбу за пост президента ведут бывший депутат от партии социалистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель оппозиции Махмуд Ахмад Мерии. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.