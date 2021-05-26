Пьяный житель Югры разбросал деньги по машине сотрудника ГИБДД

Ханты-Мансийск, 26 мая. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался дать взятку необычным образом. Злоумышленник бросался деньгами в машине сотрудника ГИБДД.

Инцидент произошел в городе Пыть-Ях. В полицию обратилась женщина, заявившая, что пьяный мужчина пытается сесть за руль. Прибывшие инспекторы ДПС пригласили его в патрульный автомобиль для беседы, однако тот слушать сотрудника отказался и бросил на панель 100 тыс. рублей. Госавтоинспектор незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть полиции.

Злоумышленник доставлен в отделение полиции. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

В Петербурге возбудили уголовное дело после попытки узбека дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщал ФАН. Полицейские остановили мужчину за несоблюдение правил дорожного движения.