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18:29
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Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
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СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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BMW представила кабриолет M4 с разгоном до «сотни» за 3,8 секунды

Экономика
BMW представила кабриолет M4 с разгоном до «сотни» за 3,8 секунды
Prt Scr youtube.com  /  BMW M

Мюнхен, 26 мая. Продажи M4 Competition Convertible от BMW стартуют на рынке США в октябре нынешнего года, цена начинается от 86,3 тыс. долларов, или 6,33 млн рублей.

Новый кабриолет получил агрессивный дизайн, самым заметным элементом которого стали увеличенные «ноздри» системы охлаждения. Кроме того, автомобиль имеет спортивный обвес кузова, 19- и 20-дюймовые колесные диски и аэродинамические корпуса внешних зеркал.

На машине устанавливается 3-литровый шестицилиндровый силовой агрегат мощностью 510 л. с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой АКПП и системой полного привода. По данным немецкого производителя, модель M4 Competition Convertibleспособна разогнаться до «сотни» за 3,8 секунды.

Ограниченную серию BMW X5 с водородным двигателем запустят в 2022 году, сообщалось ранее. Автомобили будут выпускаться под маркой BMW i Hydrogen Next.

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Все новости / Экономика / BMW представила кабриолет M4 с разгоном до «сотни» за 3,8 секунды
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