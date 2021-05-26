BMW представила кабриолет M4 с разгоном до «сотни» за 3,8 секунды

Мюнхен, 26 мая. Продажи M4 Competition Convertible от BMW стартуют на рынке США в октябре нынешнего года, цена начинается от 86,3 тыс. долларов, или 6,33 млн рублей.

Новый кабриолет получил агрессивный дизайн, самым заметным элементом которого стали увеличенные «ноздри» системы охлаждения. Кроме того, автомобиль имеет спортивный обвес кузова, 19- и 20-дюймовые колесные диски и аэродинамические корпуса внешних зеркал.

На машине устанавливается 3-литровый шестицилиндровый силовой агрегат мощностью 510 л. с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой АКПП и системой полного привода. По данным немецкого производителя, модель M4 Competition Convertibleспособна разогнаться до «сотни» за 3,8 секунды.

Ограниченную серию BMW X5 с водородным двигателем запустят в 2022 году, сообщалось ранее. Автомобили будут выпускаться под маркой BMW i Hydrogen Next.