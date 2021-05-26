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26 мая 18:29
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новостей
18:29
Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Sohu: США опозорились с двигателем для F-35 после сравнения с российским НК-32

Армия
Sohu: США опозорились с двигателем для F-35 после сравнения с российским НК-32
flickr.com

Пекин, 26 мая. Попытки США представить свои авиационные двигатели лучшими в мире обернулись скандалом, пишет Sohu.

На протяжении нескольких лет американские военные указывают на непревзойденность своих двигателей для самолетов F-22 и F-35. Речь идет об агрегате F-119 и его обновленной версии F-135. Их разработала компания Pratt & Whitney специально для истребителей от Lockheed Martin. Эти моторы действительно можно считать достойными экземплярами, но они не сравнятся с НК-32, детищем Куйбышевского моторного завода, приводит «ПолитРоссия» перевод материала Sohu.

НК-32 представляет собой двухконтурный трехвальный турбореактивный двигатель, которым почти 40 лет оснащают стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь». Характеристики российской разработки ставят в неловкое положение США с их хвалебными одами в отношении своих агрегатов.

«Двигатели НК-32 просто огромны. Они имеют длину 6 метров, вес 3,4 тонны и тягу 25 тонн. Самолеты Ту-160 комплектуются четырьмя такими силовыми агрегатами, что позволяет самолету добиваться тяги более 100 тонн», — говорится в статье.

При этом Россия напрочь отказывается продавать технологию за рубеж, подчеркнули в Sohu. Если Вашингтон давно превратил оборонный сектор в бизнес, торгуя своей военной продукцией, Москва заявила, что ни за какие деньги не продаст и винтик от НК-32.

Ранее в США рассказали, что истребители пятого поколения F-35 могут отправиться на металлолом из-за проблем с обслуживанием.

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россия сша ту-160 f-35
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Все новости / Армия / Sohu: США опозорились с двигателем для F-35 после сравнения с российским НК-32
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