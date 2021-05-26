Sohu: США опозорились с двигателем для F-35 после сравнения с российским НК-32

Пекин, 26 мая. Попытки США представить свои авиационные двигатели лучшими в мире обернулись скандалом, пишет Sohu.

На протяжении нескольких лет американские военные указывают на непревзойденность своих двигателей для самолетов F-22 и F-35. Речь идет об агрегате F-119 и его обновленной версии F-135. Их разработала компания Pratt & Whitney специально для истребителей от Lockheed Martin. Эти моторы действительно можно считать достойными экземплярами, но они не сравнятся с НК-32, детищем Куйбышевского моторного завода, приводит «ПолитРоссия» перевод материала Sohu.

НК-32 представляет собой двухконтурный трехвальный турбореактивный двигатель, которым почти 40 лет оснащают стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь». Характеристики российской разработки ставят в неловкое положение США с их хвалебными одами в отношении своих агрегатов.

«Двигатели НК-32 просто огромны. Они имеют длину 6 метров, вес 3,4 тонны и тягу 25 тонн. Самолеты Ту-160 комплектуются четырьмя такими силовыми агрегатами, что позволяет самолету добиваться тяги более 100 тонн», — говорится в статье.

При этом Россия напрочь отказывается продавать технологию за рубеж, подчеркнули в Sohu. Если Вашингтон давно превратил оборонный сектор в бизнес, торгуя своей военной продукцией, Москва заявила, что ни за какие деньги не продаст и винтик от НК-32.

Ранее в США рассказали, что истребители пятого поколения F-35 могут отправиться на металлолом из-за проблем с обслуживанием.