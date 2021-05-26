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26 мая 18:29
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новостей
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Певица Нюша раскрыла настоящее имя своей дочери

Шоу-бизнес
Певица Нюша раскрыла настоящее имя своей дочери
instagram.com  /  @nyusha_nyusha

Москва, 26 мая. Тайна необычного имени двухгодовалой дочери певицы Нюши раскрыта. Звезда рассказала, что зовут ее наследницу на самом деле не просто Симба.

Долгое время поп-исполнительница скрывала от своих поклонников внешность и имя дочери, которую родила от бизнесмена Игоря Сивова. Однако, когда певица наконец-то рассказала о ребенке, поклонники были немало шокированы. Оказалось, что девочку артистка назвала Симбой в честь персонажа анимационного фильма «Король Лев». Многие даже решили, что Нюша так пошутила и назвала ненастоящее имя.

Спустя два года стало известно, что артистка и ее муж придумали для ребенка еще более необычное имя. Девочку назвали Серафима-Симба, передает «Вечерняя Москва». По словам Нюши, такое двойное имя и вписано в ее свидетельство о рождении. Семья называет девочку ласково — Симбуся, уточнила артистка в рамках YouTube-шоу Саши Спилберг.

Певица Нюша вышла замуж за Сивова сразу после того, как он развелся с первой женой. В ноябре 2018 года у пары появилась на свет дочь, роды проходили в американской клинике.

Для того, чтобы прийти в форму после рождения ребенка, певице не потребовалось много времени. Она давно уже радует своих поклонников откровенными снимками. На одной из последних публикаций фолловеры Нюши сравнили ее со звездой порноиндустрии.

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нюша певица спилберг
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