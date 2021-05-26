Певица Нюша раскрыла настоящее имя своей дочери

Москва, 26 мая. Тайна необычного имени двухгодовалой дочери певицы Нюши раскрыта. Звезда рассказала, что зовут ее наследницу на самом деле не просто Симба.

Долгое время поп-исполнительница скрывала от своих поклонников внешность и имя дочери, которую родила от бизнесмена Игоря Сивова. Однако, когда певица наконец-то рассказала о ребенке, поклонники были немало шокированы. Оказалось, что девочку артистка назвала Симбой в честь персонажа анимационного фильма «Король Лев». Многие даже решили, что Нюша так пошутила и назвала ненастоящее имя.

Спустя два года стало известно, что артистка и ее муж придумали для ребенка еще более необычное имя. Девочку назвали Серафима-Симба, передает «Вечерняя Москва». По словам Нюши, такое двойное имя и вписано в ее свидетельство о рождении. Семья называет девочку ласково — Симбуся, уточнила артистка в рамках YouTube-шоу Саши Спилберг.

Певица Нюша вышла замуж за Сивова сразу после того, как он развелся с первой женой. В ноябре 2018 года у пары появилась на свет дочь, роды проходили в американской клинике.

Для того, чтобы прийти в форму после рождения ребенка, певице не потребовалось много времени. Она давно уже радует своих поклонников откровенными снимками. На одной из последних публикаций фолловеры Нюши сравнили ее со звездой порноиндустрии.