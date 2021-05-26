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18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Энергетик объяснил, почему давления на «СП-2» не избежать

  /   Обновлено: 26 мая 2021 17:57
Политика
Энергетик объяснил, почему давления на «СП-2» не избежать
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 26 мая. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал решение США отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2».

По его словам, администрация США во главе с президентом Джо Байденом просто пытается заново выстроить дипломатические отношения со своими давними европейскими партнерами. Более того, газопровод практически достроен, остановить его реализацию на такой стадии невозможно. Отступление Белого дома выглядит логично. Однако не стоит полагать, что США забудут об этом.

«Они переключатся на то, чтобы ограничить работу «СП-2». Мы видели «СП-1», там тоже было пусть и с меньшим накалом, общее настроение было похоже — США критиковали, часть ЕС тоже критиковала», — сказал Александр Фролов.

Очевидно, что противники проекта будут всячески влиять на его работу — начнут приниматься решения, блокирующие полную загрузку газопровода, резюмировал он.

Своим мнением спикер поделился в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Полную запись трансляции можно посмотреть здесь.

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сша газопровод сп-2
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Все новости / Политика / Энергетик объяснил, почему давления на «СП-2» не избежать
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