Энергетик объяснил, почему давления на «СП-2» не избежать

Москва, 26 мая. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал решение США отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2».

По его словам, администрация США во главе с президентом Джо Байденом просто пытается заново выстроить дипломатические отношения со своими давними европейскими партнерами. Более того, газопровод практически достроен, остановить его реализацию на такой стадии невозможно. Отступление Белого дома выглядит логично. Однако не стоит полагать, что США забудут об этом.

«Они переключатся на то, чтобы ограничить работу «СП-2». Мы видели «СП-1», там тоже было пусть и с меньшим накалом, общее настроение было похоже — США критиковали, часть ЕС тоже критиковала», — сказал Александр Фролов.

Очевидно, что противники проекта будут всячески влиять на его работу — начнут приниматься решения, блокирующие полную загрузку газопровода, резюмировал он.

Своим мнением спикер поделился в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Полную запись трансляции можно посмотреть здесь.