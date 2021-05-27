Безусловно, седина может смотреться очень стильно и благородно, однако до определенного возраста от нее все же предпочитают избавляться как женщины, так и представители сильной половины человечества. Делается это с помощью различных составов, которые отличаются от традиционных оттеночных шампуней, красок и тоников тем, что обеспечивают более интенсивное и стойкое окрашивание. Ведь седой волос имеет особую структуру, «укротить» которую обычная краска для волос может далеко не всегда. Сегодня мы поговорим о том, отчего наши волосы седеют и как вернуть им прежний цвет, сохранив при этом здоровье, а также составим рейтинг лучших в 2021 году красок для седых волос.

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Что такое седина и почему наши волосы седеют?

Возможно, вы удивитесь, но далеко не всегда седина — нарушение пигментации волоса, которое порождено уменьшением концентрации в нем красящего пигмента меланина, — является признаком приближающейся старости. Нередко волосы становятся серебряными в результате естественных процессов, протекающих в организме в любом возрасте, а также того или иного внешнего воздействия. Так, к примеру, меланин перестает в необходимом количестве вырабатываться, если человек ведет неправильный образ жизни, подвержен частым стрессам, имеет вредные привычки, бесконтрольно питается, подвергался долгосрочному воздействию прямых солнечных лучей, длительное время работал с химикатами в закрытых помещениях. Кроме того, вместе с сединой появляется ломкость, сухость и истончение волос. Впрочем, отчаиваться не стоит, ведь полная потеря оттенка волос, данного нам от природы, происходит не в один миг, и к тому же цвет волосам можно вернуть при помощи качественных красок, разработанных специально для маскировки седых волос.

Виды красок для закрашивания седых волос

На современном рынке красящих средств каждый может отыскать для себя наиболее подходящее средство, которое не только эффективно справится с сединой, но и придаст шевелюре особую мягкость и здоровье. Краски принято подразделять по химическому составу, стоимости, способу воздействия, условиям для окрашивания и наличию природных компонентов в рецептуре. За стойкость цвета ответственен окислитель, его насыщенность зависит от концентрации состава, однако следует заметить, что и то и другое в больших количествах отрицательно влияет на структуру волоса.

В зависимости от химических элементов в составе краски делят на три основных вида. Оттеночные применяют для подчеркивания естественного цвета волос и могут визуально устранить лишь незначительную седину. Вместе с тем такие краски не содержат аммиак, что можно расценить как немалый плюс. Полустойкие средства также отлично подчеркивают цвет и содержат в составе минимум аммиака, однако слишком щадящее воздействие неспособно поменять оттенок волос полностью. И наконец, стойкие краски целиком меняют цвет прически и придают локонам «живость». Однако при несоблюдении правил окрашивания волосы, подвергаемые действию такой краски, можно пересушить. В свою очередь, стойкие красящие составы бывают полуперманентными и перманентными. Первые из них отлично справляются с сединой и освежают цвет прически, однако не могут придать шевелюре тон светлее, чем натуральный. Вторые содержат в составе перекись водорода и аммиак и способны целиком перекрыть натуральный цвет, тем не менее при использовании таких красок необходимо питать волосы дополнительно.

В том, что касается натуральности состава, особое внимание стоит обратить на небезызвестные хну и басму. Они являются достаточно стойкими и могут придать седым волосам оттенок на пару тонов светлее базового. Однако перекрасить локоны в другой цвет после применения подобных средств почти нереально, понадобится долго ждать, состригая волосы.

И наконец, с учетом условий использования краски делят на профессиональные (салонные) краски для седины и краски, предназначенные для окрашивания седых волос в домашних условиях.

Преимущества и недостатки профессиональных красящих составов для седых волос

Волосы — это то, на чем нельзя экономить, ведь дешевое непроверенное средство для окрашивания волос способно разрушить структуру волоса надолго. Вот почему эксперты рекомендуют по возможности выполнять окрашивание руками салонного мастера. Безусловно, краски, используемые профессионалами, имеют уникальный состав, позволяющий волосам менять цвет как снаружи, так и изнутри, легко распределяются по всему объему волос, наделены богатейшей палитрой оттенков, а кроме того, не только окрашивают, но также питают, увлажняют и восстанавливают волосы, оказывая на них и кожу головы щадящее воздействие. Также салонные краски почти не имеют запаха. Вместе с тем подобные составы вы найдете только в специализированных магазинах по достаточно высокой цене, и к тому же для получения желанного результата потребуются специальные навыки и умения.

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Как выбрать краску для закрашивания седины в домашних условиях

В качестве альтернативы посещениям салонов производители предлагают красящие составы для домашнего применения. Конечно, полностью преобразить внешний вид прически без помощи профессионала вряд ли получится, но освежить цвет и закрасить серебряные пряди самостоятельно вполне реально. Главное — придерживаться нескольких несложных рекомендаций.

В первую очередь определите, насколько сильно ваша прическа тронута сединой. Если содержание седых волос незначительное, не стоит останавливать свой выбор на слишком агрессивных красящих составах, чтобы не сделать волосы слабыми и безжизненными. Что же касается вопроса, какой цвет краски выбрать для седых волос, то здесь стоит обращать внимание на оттенок глаз и кожи. В любом случае нежелательно проводить в домашних условиях эксперименты с чересчур темными или, наоборот, излишне яркими оттенками.

Краска без аммиака окрасит волосы наиболее бережно, однако такой продукт, как правило, не слишком эффективен для закрашивания седины. На качество домашнего окрашивания также сильно влияют текстура средства и способ его нанесения. Внимательное чтение инструкции позволит добиться желаемого оттенка, а также избежать неприятного результата из серии «ожидание-реальность».

Равномерный и натуральный цвет локонам может придать лишь стойкий краситель. Впрочем, рассуждая о том, какая краска лучше закрашивает седину, нельзя забывать и о здоровом балансе. Ведь, с одной стороны, слишком агрессивное химическое воздействие может испортить шевелюру, а с другой — излишне мягкие компоненты не помогут справиться с сединой. И конечно же, чем толще и жестче сам волос — тем более концентрированным должен быть краситель.

При частом окрашивании рекомендовано выбирать краску для седых волос с дополнительным уходом, а после процедуры не забывайте применять косметические продукты, действие которых направлено на восстановление волоса.

Лучшая краска для седых волос: топ-10 по версии ФАН

Чтобы не потеряться в многообразии средств, предназначенных специально для закрашивания седины, предлагаем рейтинг из десяти позиций, пользующихся наибольшим успехом у потребителей в 2021 году. Главными критериями для составления топ-10 стали эффективность маскировки седины, присутствие в составе краски ухаживающих элементов и прочие факторы. И, безусловно, основу рейтинга составили отзывы реальных пользователей и экспертов.

Крем-краска для седых волос Estel Professional De Luxe Silver

market.yandex.ru / Prt Scr

Перманентным красителем «номер один» в нашем топе по праву считается краска для волос с сединой «Эстель». Данный продукт благодаря авторской рецептуре Anti-Age Color обеспечивает ровное стопроцентное закрашивание седины и вдобавок дает насыщенный цвет. Богатый комплекс витаминов и полезных масел питает волос, делает его мягким и защищает от ломкости, а также обеспечивает естественный блеск шевелюры. Краска разводится, наносится и смывается легко, а цвет сохраняется надолго. Несмотря на бюджетную стоимость, продукт благодаря своим качествам относится к классу профессиональных красящих средств.

Matrix Socolor Beauty устойчивая крем-краска Extra coverage

market.yandex.ru / Prt Scr

Уверенность в стойкости цвета и добротности окрашивания способна обеспечить краска «Матрикс», адресованная прежде всего седым волосам. Четкости тона всегда можно добиться за счет особой запатентованной технологии ColorGrip. Мягкий крем-гель легко наносится и смывается, ровно укладывается на волосы по всей их длине. Краситель содержит в своей рецептуре натуральные ингредиенты, которые позволяют укрепить корни волос, сделать их живыми, сильными и блестящими даже при частом окрашивании, а за питание отвечает комплекс витаминов в качестве активного ингредиента. Краска отлично подойдет для салонного и домашнего окрашивания волос, на 50% поврежденных сединой.

Schwarzkopf Professional Igora Royal краситель для волос Absolutes

market.yandex.ru / Prt Scr

Стойкое коллагеновое красящее средство «Игора» от признанного бренда «Шварцкопф» — отличный выбор для зрелых волос. С помощью этой профессиональной крем-краски линии Absolutes вы сможете добиться яркого и насыщенного тона от корней до кончиков, а кроме того, обеспечить волосам натуральный блеск и здоровый внешний вид. Производитель гарантирует стопроцентное покрытие седины, при этом цвет останется ровным по всей площади волоса. В составе продукта в изобилии содержатся витамины и целебные масла, краска комфортна в применении и подходит даже для частого применения, так как не только не разрушает, но и активно питает волос.

L'Oreal Paris Excellence устойчивая крем-краска для волос

market.yandex.ru / Prt Scr

Получение устойчивого и глубокого цвета без применения вредных компонентов — вот своеобразный «девиз» стойкой крем-краски Excellence от бренда «Лореаль». Уникальная формула этого продукта обеспечивает надежную защиту волос как в процессе окрашивания, так и после него. Во многом это достигается наличием в составе керамидов и прокератина, а также активного компонента Ионен G. Седые волосы закрашиваются при использовании этой краски на 100%. Впрочем, не только качество окрашивания, но и лечебное воздействие привлекает к продукту многочисленных поклонников. Сыворотка, содержащаяся в рецептуре, восстанавливает поврежденные волосы, а специальный ухаживающий бальзам делает их плотнее и эластичнее.

Крем-краска для волос Kapous Professional Hyaluronic Acid с гиалуроновой кислотой

market.yandex.ru / Prt Scr

Окрашивающий состав от «Капус» — это не только мягкая крем-краска, отлично подходящая для волос с нарушенной пигментацией, но и прекрасное уходовое средство. Его умная и сбалансированная формула, которая содержит гиалуроновую кислоту, пантенол и витамины В, помогает сохранить волосы оптимально увлажненными, восстановить их структуру, выровнять по всей поверхности и обеспечить защиту от повреждений. И, конечно же, ингредиенты краски подобраны так, что цвет, получаемый при окрашивании, сохраняется надолго и сопровождается приятным бриллиантовым блеском. Продукт удобен в использовании, легко распределяется по волосам и смывается при случайном попадании на кожу.

Интенсивное тонирование для седых волос Londa Extra-Coverage

market.yandex.ru / Prt Scr

«Фишка» средства для седых волос «Лонда» — это отсутствие аммиака в его составе, притом что продукт интенсивно тонирует волосы, так как содержит больше цветовых пигментов, формирующих насыщенный оттенок. Эта полустойкая тонирующая краска подходит для обладателей шевелюры с 70-процентным содержанием седых волос, которые желают не только их закрасить, но и сделать более яркими. Кроме того, в ходе процедуры окрашивания волосы будут надежно защищены благодаря авторской технологии Vitaflection X-TRA, а пчелиный воск в качестве ингредиента обеспечит длительный блеск вашим обновленным волосам. Краска также придает шевелюре мягкость и разглаживает волосы.

OLLIN Professional устойчивая крем-краска N-Joy Color Cream

market.yandex.ru / Prt Scr

Перманентная краска «Оллин» имеет нежную кремовую структуру, благодаря которой она равномерно распределяется по всей поверхности волос и со стопроцентной гарантией, но вместе с тем бережно прокрашивает седину. Вместе с тем стойкость окрашивания такова, что состав выдерживает до 32 и более «головомоек». Краска не раздражает кожу, не потребует разведения дополнительными ингредиентами и полностью готова к работе. Результатом процедуры станет ровно окрашенная и блестящая шевелюра. Кроме того, с применением этого средства вашим волосам будет обеспечено питание и восстановление за счет наличия масла жожоба и макадамии и других полезных компонентов в его составе.

Краска-камуфляж для зрелых волос American Crew Precision Blend

market.yandex.ru / Prt Scr

Это одна из немногих стойких безаммиачных красок, демонстрирующих сохранение цвета до 6 недель даже на седых волосах. Вдобавок для того, чтобы состав подействовал, достаточно простого нанесения и всего лишь пятиминутной «выдержки». Средство нельзя назвать слишком бюджетным, однако это действительно достойный камуфляж для седых волос, наделенный богатой цветовой палитрой для самых капризных и переменчивых натур. Кроме того, средством активно пользуются представители сильной половины человечества. Стопроцентно убрать седину, выровнять цвет волос, устранить неприятную желтизну, оставшуюся от прошлых окрашиваний, — со всем этим краска справится на отлично.

Studio Professional Ultra перманентная крем-краска для седеющих волос

market.yandex.ru / Prt Scr

Высокое качество окрашивания и богатство оттенков цвета — вот чем может похвастаться продукт от Studio Professional — перманентная крем-краска ULTRA. Это один из немногих красящих составов, которые одновременно с окрашиванием обеспечивают интенсивное увлажнение волоса. Средство богато аминокислотами и витаминами, а также имеет в рецептуре гиалуроновую кислоту, особенно полезную для зрелых волос. Активным ингредиентом в составе также выступает пантенол. Краска хорошо распределяется по волосам и дарит интенсивный цвет и здоровый блеск. Правда, некоторые пользователи отмечают, что, несмотря на отличное прокрашивание седых волос, состав на них держится недолго.

Lebel Cosmetics Materia Grey перманентная краска для волос с сединой

market.yandex.ru / Prt Scr

Этот продукт специально создан для придания устойчивого цвета волосам, тронутым сединой. Имеет отличную покрывающую способность, при этом в цветовой палитре имеются не только традиционные, но и модные на сегодняшний день оттенки. Приятный кремовый состав подходит для любого типа волос, так как содержит богатое количество масел, экстрактов и других питающих и восстанавливающих элементов. Активными ингредиентами рецептуры выступают коллаген и витаминный комплекс. После использования краски волосы становятся мягкими и послушными, приобретают здоровый блеск, хорошо увлажнены и лучше противостоят агрессивному влиянию внешней среды.