Виктор Дробыш показал редкое фото с Аллой Пугачевой

, 26 мая. Российский продюсер Виктор Дробыш показал поклонникам совместный кадр с эстрадной певицей Аллой Пугачевой.
Дробыш опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте. На нем музыкант сидит рядом с Аллой Пугачевой. Как уточнил продюсер, понадобилось больше 20 лет, чтобы сделать совместный кадр с «великой женщиной», коей он считает артистку.
«Без нее, наверное, меня не было бы. Ну а в двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя. Видимо, мне не хватило мудрости. Ну, я надеюсь, все еще впереди», — поделился эмоциями Дробыш под публикацией.
Подписчики принялись комментировать запись. Они завалили знаменитостей комплиментами.
«Какие вы оба красивые и, что не менее важно, талантливые»;
«Надеемся, что вам еще удастся поработать с этой чудесной женщиной»;
«Действительно, дай бог, вы еще покажете миру свое совместное творчество», — написали комментаторы.
Снимок сделан на юбилее дочери Примадонны Кристины Орбакайте. Сама Алла Пугачева решила трогательно поздравить наследницу. В лаконичной публикации она призналась дочери в теплых чувствах.