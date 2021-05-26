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новостей
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Виктор Дробыш показал редкое фото с Аллой Пугачевой

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш показал редкое фото с Аллой Пугачевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

, 26 мая. Российский продюсер Виктор Дробыш показал поклонникам совместный кадр с эстрадной певицей Аллой Пугачевой.

Дробыш опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте. На нем музыкант сидит рядом с Аллой Пугачевой. Как уточнил продюсер, понадобилось больше 20 лет, чтобы сделать совместный кадр с «великой женщиной», коей он считает артистку.

«Без нее, наверное, меня не было бы. Ну а в двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя. Видимо, мне не хватило мудрости. Ну, я надеюсь, все еще впереди», — поделился эмоциями Дробыш под публикацией.

Подписчики принялись комментировать запись. Они завалили знаменитостей комплиментами.

«Какие вы оба красивые и, что не менее важно, талантливые»;

«Надеемся, что вам еще удастся поработать с этой чудесной женщиной»;

«Действительно, дай бог, вы еще покажете миру свое совместное творчество», — написали комментаторы.

Снимок сделан на юбилее дочери Примадонны Кристины Орбакайте. Сама Алла Пугачева решила трогательно поздравить наследницу. В лаконичной публикации она призналась дочери в теплых чувствах.

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орбакайте пугачева дробыш
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Все новости / Шоу-бизнес / Виктор Дробыш показал редкое фото с Аллой Пугачевой
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