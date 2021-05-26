Виктор Дробыш показал редкое фото с Аллой Пугачевой

, 26 мая. Российский продюсер Виктор Дробыш показал поклонникам совместный кадр с эстрадной певицей Аллой Пугачевой.

Дробыш опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте. На нем музыкант сидит рядом с Аллой Пугачевой. Как уточнил продюсер, понадобилось больше 20 лет, чтобы сделать совместный кадр с «великой женщиной», коей он считает артистку.

«Без нее, наверное, меня не было бы. Ну а в двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя. Видимо, мне не хватило мудрости. Ну, я надеюсь, все еще впереди», — поделился эмоциями Дробыш под публикацией.

Подписчики принялись комментировать запись. Они завалили знаменитостей комплиментами.

«Какие вы оба красивые и, что не менее важно, талантливые»;

«Надеемся, что вам еще удастся поработать с этой чудесной женщиной»;

«Действительно, дай бог, вы еще покажете миру свое совместное творчество», — написали комментаторы.