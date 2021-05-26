Истязания и пытки: над мальчиком в Туле издевалась его приемная семья

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 18:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
Все новости
26 мая 18:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
Все новости

Истязания и пытки: над мальчиком в Туле издевалась его приемная семья

Происшествия
Истязания и пытки: над мальчиком в Туле издевалась его приемная семья
freepik.com  /  Designed by Freepik

Тула, 26 мая. Случай истязания ребенка выявили правоохранительные органы.

О об этом стало известно после того, как 15-летний мальчик, находящийся под опекой в семье, перестал посещать школу. Педагоги высказали свою озабоченность сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Те, в свою очередь, отправились с проверкой в опекающую семью. При изучении условий проживания школьника выяснились страшные подробности.

«Мальчик подвергался истязаниям. Ему систематически и неоднократно причинялись физические и психические страдания путем нанесения побоев, также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовой и туалете квартиры в целях наказания», — рассказали в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

Сорокалетняя женщина-опекун задержана. Истязаемый ребенок, а также еще двое несовершеннолетних, воспитывавшихся у нее, изъяты из семьи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки». Следователи дадут правовую оценку как действиям опекуна, так и должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения ребенка в приемной семье.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области подростки, вооруженные ножом и газовым баллончиком, устроили драку.

Вернуться назад

тульская область происшествие истязание подростка
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146129 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 136344 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 75367 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 61940 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 44837 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Происшествия / Истязания и пытки: над мальчиком в Туле издевалась его приемная семья
Рейтинг@Mail.ru