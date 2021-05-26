Истязания и пытки: над мальчиком в Туле издевалась его приемная семья

Тула, 26 мая. Случай истязания ребенка выявили правоохранительные органы.

О об этом стало известно после того, как 15-летний мальчик, находящийся под опекой в семье, перестал посещать школу. Педагоги высказали свою озабоченность сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Те, в свою очередь, отправились с проверкой в опекающую семью. При изучении условий проживания школьника выяснились страшные подробности.

«Мальчик подвергался истязаниям. Ему систематически и неоднократно причинялись физические и психические страдания путем нанесения побоев, также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовой и туалете квартиры в целях наказания», — рассказали в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

Сорокалетняя женщина-опекун задержана. Истязаемый ребенок, а также еще двое несовершеннолетних, воспитывавшихся у нее, изъяты из семьи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки». Следователи дадут правовую оценку как действиям опекуна, так и должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения ребенка в приемной семье.

Ранее ФАН писал, что в Тульской области подростки, вооруженные ножом и газовым баллончиком, устроили драку.