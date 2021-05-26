Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата России по футболу

Казань, 26 мая. Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2020/2021.

Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд. Победителя в этой номинации определяли главные тренеры и капитаны клубов, выступающих в чемпионате России, наставник национальной сборной Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер».

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах РПЛ. Он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. «Рубин» по итогам сезона занял четвертое место в РПЛ, получив право представить Россию в Лиге конференций.

Ранее вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме признали лучшим голкипером РПЛ. Он сумел оставить ворота в неприкосновенности в 14 матчах турнира.