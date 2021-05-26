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Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
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18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Кокаин из Южной Америки «приплыл» в Англию на спасательных жилетах

Происшествия
Кокаин из Южной Америки «приплыл» в Англию на спасательных жилетах
Prt Scr twitter.com  /  @MfsDeez

Лондон, 26 мая. Две крупные партии кокаина выбросило на южном побережье Англии. Наркотики были спрятаны в водонепроницаемых мешках и привязаны к спасательным жилетам.

«Дары моря» выбросило на галечный пляж близ Гастингса и Ньюхейвена в Восточном Суссексе. Сначала это напоминало кучу полиэтилена в перемешку с яркими спасательными жилетами. Когда прохожие вызвали полицейских, оказалось, что на берегу — дорогостоящий груз, сообщает The Mirror.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели находку и обнаружили, что это не просто груды полиэтилена, а груженые неким содержимым водонепроницаемые мешки, привязанные к спасательным жилетам. Вскрыв одну из емкостей, стражи порядка поняли, что внутри подозрительного вида белый порошок.

Пробы дали положительный результат на кокаин, и теперь будет проведена полная судебно-медицинская экспертиза. На время проведения всех исследований полицейские конфисковали наркотики класса «А» и спрятали их в надежном месте.

Выяснилось, что общий вес выброшенных на берег упаковок составляет 960 килограммов — примерный вес небольшого автомобиля. Стоимость такого груза оценивается примерно в 80 млн фунтов стерлингов. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало расследование и полагает, что кокаин мог приплыть в Англию из Южной Америки. Соответственно, спасательные жилеты были приделаны к пакетам, чтобы груз не пошел ко дну.

«Ясно, что потеря груза такого размера будет представлять собой значительный удар по вовлеченным преступным сетям», — отметили в ведомстве.

В расследовании принимают участие полиция Суссекса, пограничники, также, вероятно, будут задействованы международные партнеры. Первую партию наркотиков на пляже между Сент-Леонардс-он-Си и Гастингсом нашел прохожий рано утром, а вторая часть «добычи» была обнаружена в Ньюхейвене несколькими часами позднее. В одном из пакетов были наличные деньги. По версии полиции, они предназначались в качестве гонорара тому, кто должен был собрать груз.

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великобритания наркотики океан
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