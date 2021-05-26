Полиция задержала жителя Ленобласти за избиение ребенка на площадке

Санкт-Петербург, 26 мая. Мужчина несколько раз ударил 11-летнего мальчика из-за разбросанного мусора. Инцидент произошел в поселке Сиверский в Гатчинском районе.

Конфликт случился, когда мать одного из детей сделала замечание подросткам, которые также игрались во дворе. Между мальчиком и женщиной возникла словесная ссора. В нее вмешался супруг гражданки, который повалил мальчика и несколько раз ударил его по лицу.

В настоящее время дебошир задержан полицией. По факту произошедшего проводится проверка, вероятнее всего, мужчина в ближайшее время станет фигурантом уголовного дела за побои несовершеннолетнего, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.