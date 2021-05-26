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26 мая 19:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
19:14
Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
19:14
Происшествия
По подозрению в терроризме во Франции задержаны четыре гражданина России
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Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня

ФАН-ТВ
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

 

Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Йемена Ахмедом бен Мубараком. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки. По словам главы МИД Йемена, стороны осуществляют многочисленные визиты и продолжат их в интересах установления прочного мира в Йемене.
«С господином Лавровым обсудили вопросы двусторонней повестки дня, военно-политическую ситуацию, подтвердили наш настрой на продолжение усилий по прекращению кризиса с опорой на ведущую роль Совета Безопасности ООН», — отметил Ахмед бен Мубарак.
Лавров подчеркнул, что «внутрийеменский кризис привел к фактической заморозке всех экономических, торговых, гуманитарных и образовательных контактов».

Украина ввела ограничительные меры против 11 российских артистов

Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Кабинет министров Украины ввел ряд санкций против российских артистов. Причиной для этого послужило посещение знаменитостями Крыма. Список включает в себя 11 артистов из России. В него попали Владимир Вдовиченко, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Александр Петров, Евгений Стычкин, Алексей Чадов, Ярослав Сумишевский, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Павел Трубинер и Анастасия Сланевская. Санкции подразумевают собой полный отказ в предоставлении виз упомянутым артистам, а также применение прочих запретов для посещения территории Украины. Ранее украинские власти аналогичным образом запретили въезд в страну 150 артистам из России.

Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня
pixabay.com  / Kevin Phillips

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликовали на портале правовой информации. Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе — в среднем по стране это около 5,5 тысяч рублей. С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума. Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

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Все новости / ФАН-ТВ / Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня
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