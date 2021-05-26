Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня

Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Йемена Ахмедом бен Мубараком. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки. По словам главы МИД Йемена, стороны осуществляют многочисленные визиты и продолжат их в интересах установления прочного мира в Йемене.
«С господином Лавровым обсудили вопросы двусторонней повестки дня, военно-политическую ситуацию, подтвердили наш настрой на продолжение усилий по прекращению кризиса с опорой на ведущую роль Совета Безопасности ООН», — отметил Ахмед бен Мубарак.
Лавров подчеркнул, что «внутрийеменский кризис привел к фактической заморозке всех экономических, торговых, гуманитарных и образовательных контактов».
Украина ввела ограничительные меры против 11 российских артистов
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко
Кабинет министров Украины ввел ряд санкций против российских артистов. Причиной для этого послужило посещение знаменитостями Крыма. Список включает в себя 11 артистов из России. В него попали Владимир Вдовиченко, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Александр Петров, Евгений Стычкин, Алексей Чадов, Ярослав Сумишевский, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Павел Трубинер и Анастасия Сланевская. Санкции подразумевают собой полный отказ в предоставлении виз упомянутым артистам, а также применение прочих запретов для посещения территории Украины. Ранее украинские власти аналогичным образом запретили въезд в страну 150 артистам из России.
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
pixabay.com / Kevin Phillips
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликовали на портале правовой информации. Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе — в среднем по стране это около 5,5 тысяч рублей. С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума. Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.