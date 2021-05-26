Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи. События дня

Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Йемена Ахмедом бен Мубараком. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки. По словам главы МИД Йемена, стороны осуществляют многочисленные визиты и продолжат их в интересах установления прочного мира в Йемене.

«С господином Лавровым обсудили вопросы двусторонней повестки дня, военно-политическую ситуацию, подтвердили наш настрой на продолжение усилий по прекращению кризиса с опорой на ведущую роль Совета Безопасности ООН», — отметил Ахмед бен Мубарак.

Лавров подчеркнул, что «внутрийеменский кризис привел к фактической заморозке всех экономических, торговых, гуманитарных и образовательных контактов».