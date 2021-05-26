Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат

Триполи, 26 мая. С начала июня ливийские врачи, фармацевты и медсестры намерены объявить бессрочную забастовку. Об этом они заявили во время демонстраций, прошедших под лозунгом: «Вместе за социальную справедливость для медицинских бригад».

Медработники, собравшиеся в столице перед штаб-квартирой ливийского правительства, подняли транспаранты с призывами к увеличению зарплат. Они потребовали от властей активизировать Постановление №885 от 2019 года «О повышении выплат медицинскому персоналу».

Ранее Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой отказалось от применения Постановления, несмотря на то, что сейчас минимальная зарплата врача составляет 700 ливийских динаров (160 долларов). Это побудило медработников примкнуть к Координационному движению за Постановление №885 и выйти на улицы.

По словам Аймана аз-Занати, ливийского врача и одного из участников движения, премьер-министр встретился с некоторыми активистами, но разговор прошел в негативном ключе. Дабиба отказался отвечать на требования.

«Число сотрудников велико, и более половины из них не привержены своей работе», — ответил он митингующим.

Участники протестов подтвердили, что если власти не отреагируют на их требования в течение 10 дней, сотрудники медицинских учреждений по всей стране объявят всеобщую забастовку. Врачи и персонал готовы уволиться из больниц.

Митинги прошли и в других городах государства. В Сирте состоялась акция протеста перед больницей Ибн Сина.

Глава Всеобщего профсоюза врачей Ливии Мухаммад аль-Гудж заявил, что требования медработников законны. Они стоят на передовой в борьбе с заболеваниями и получаемая заработная плата несоизмерима с их жертвами. «Белая армия», по его словам, не заслуживает такого пренебрежения со стороны чиновников.

Между тем Палата представителей Ливии во время заседания в Тобруке 24 мая подтвердила принятие первого пункта из проекта госбюджета на 2021 год. Он регулирует повышение и своевременные выплаты госслужащим и гражданам страны.

Активисты Координационного движения за Постановление №885 сообщили, что Министерство финансов заверило в отсутствии средств для повышения зарплат. Однако в ливийском парламенте пообещали детально обсудить проблему медработников на следующей неделе.