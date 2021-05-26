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Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
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Общество
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Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат

  /   Обновлено: 26 мая 2021 18:18
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 26 мая. С начала июня ливийские врачи, фармацевты и медсестры намерены объявить бессрочную забастовку. Об этом они заявили во время демонстраций, прошедших под лозунгом: «Вместе за социальную справедливость для медицинских бригад».

Медработники, собравшиеся в столице перед штаб-квартирой ливийского правительства, подняли транспаранты с призывами к увеличению зарплат. Они потребовали от властей активизировать Постановление №885 от 2019 года «О повышении выплат медицинскому персоналу».

Ранее Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой отказалось от применения Постановления, несмотря на то, что сейчас минимальная зарплата врача составляет 700 ливийских динаров (160 долларов). Это побудило медработников примкнуть к Координационному движению за Постановление №885 и выйти на улицы.

По словам Аймана аз-Занати, ливийского врача и одного из участников движения, премьер-министр встретился с некоторыми активистами, но разговор прошел в негативном ключе. Дабиба отказался отвечать на требования.

«Число сотрудников велико, и более половины из них не привержены своей работе», — ответил он митингующим.

Участники протестов подтвердили, что если власти не отреагируют на их требования в течение 10 дней, сотрудники медицинских учреждений по всей стране объявят всеобщую забастовку. Врачи и персонал готовы уволиться из больниц.

Митинги прошли и в других городах государства. В Сирте состоялась акция протеста перед больницей Ибн Сина.

Глава Всеобщего профсоюза врачей Ливии Мухаммад аль-Гудж заявил, что требования медработников законны. Они стоят на передовой в борьбе с заболеваниями и получаемая заработная плата несоизмерима с их жертвами. «Белая армия», по его словам, не заслуживает такого пренебрежения со стороны чиновников.

Между тем Палата представителей Ливии во время заседания в Тобруке 24 мая подтвердила принятие первого пункта из проекта госбюджета на 2021 год. Он регулирует повышение и своевременные выплаты госслужащим и гражданам страны.

Активисты Координационного движения за Постановление №885 сообщили, что Министерство финансов заверило в отсутствии средств для повышения зарплат. Однако в ливийском парламенте пообещали детально обсудить проблему медработников на следующей неделе.

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