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Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
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18:21
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Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Дети Анджелины Джоли не смогут дать показания против Брэда Питта в суде

Шоу-бизнес
Дети Анджелины Джоли не смогут дать показания против Брэда Питта в суде
Global Look Press  /  Harperâ€™S Bazaar Uk/Keystone Press Agency

Калифорния, 26 мая. Суд в Калифорнии запретил детям американских кинозвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта участвовать в заседании, чтобы давать показания против отца.

Слушания по вопросам опеки над наследниками проходят в США. Решение не допускать детей принял судья Джон Одеркрик. Об этом сообщает зарубежный портал Page Six. Официальные представители Джоли отмечают, что юрист отказал артистке в «справедливом судебном разбирательстве», полностью исключив возможность предоставления ее доказательств. Адвокаты убеждены, что решающее значение предоставленной информации недооценено.

Звезда «Малефисенты» заявляет, что ее экс-супруг не имеет права быть опекуном, так как неоднократно подвергал детей домашнему насилию. Джоли не стала раскрывать деталей произошедшего, однако предъявила ряд документов, которые должны подтвердить неадекватное поведение ее бывшего мужа.

На защиту Брэда Питта встала звезда сериала «Друзья» и его экс-супруга Дженнифер Энистон. Она даже выразила готовность выступать на его стороне в суде.

Анджелина Джоли ранее призналась, что достаточно долго жила без мужчины и готова вновь устроить свою личную жизнь, сообщает сайт 360tv.ru.

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суд джоли пит
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Все новости / Шоу-бизнес / Дети Анджелины Джоли не смогут дать показания против Брэда Питта в суде
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