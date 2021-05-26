Дети Анджелины Джоли не смогут дать показания против Брэда Питта в суде

Калифорния, 26 мая. Суд в Калифорнии запретил детям американских кинозвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта участвовать в заседании, чтобы давать показания против отца.

Слушания по вопросам опеки над наследниками проходят в США. Решение не допускать детей принял судья Джон Одеркрик. Об этом сообщает зарубежный портал Page Six. Официальные представители Джоли отмечают, что юрист отказал артистке в «справедливом судебном разбирательстве», полностью исключив возможность предоставления ее доказательств. Адвокаты убеждены, что решающее значение предоставленной информации недооценено.

Звезда «Малефисенты» заявляет, что ее экс-супруг не имеет права быть опекуном, так как неоднократно подвергал детей домашнему насилию. Джоли не стала раскрывать деталей произошедшего, однако предъявила ряд документов, которые должны подтвердить неадекватное поведение ее бывшего мужа.

На защиту Брэда Питта встала звезда сериала «Друзья» и его экс-супруга Дженнифер Энистон. Она даже выразила готовность выступать на его стороне в суде.

Анджелина Джоли ранее призналась, что достаточно долго жила без мужчины и готова вновь устроить свою личную жизнь, сообщает сайт 360tv.ru.