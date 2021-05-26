Председатель СК Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видеоконференции

Москва, 26 мая. В совещании с Александром Бастрыкиным приняли участие руководители подразделений, а также сотрудники территориальных следственных управлений.

Во время видеоконференции председатель СК выслушал граждан из Приморского края, а также Воронежской и Кемеровской областей. Заявители из Приморского края выразили недовольство ходом расследования уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением их сына в 2017 году. Местонахождение молодого человека 1987 года до сих пор неизвестно. Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и назначил служебную проверку в отношении сотрудников, имеющих отношение к расследованию. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.

Жительница Кемеровской области потеряла двоих детей в июле прошлого года. В результате работы следственных органов тела были обнаружены в одном из водоемов. Председатель СК поручил подчиненным тщательнее проработать данное дело. Кроме того, выяснилось, что водоем, в котором утонули дети, до сих пор не огорожен.

Заявитель из Воронежской области обратился с жалобой на ход расследования уголовного дела о смерти его беременной жены в декабре прошлого года. Он считает, что в трагедии виноваты сотрудники медучреждения, не оказавшие своевременную помощь. Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных и поручил криминалистам ГУК КЦ СК России подключиться к расследованию. По итогам приема Александр Бастрыкин дал ряд поручений и конкретных указаний по вышеуказанным делам и поручил в кратчайшие сроки предоставить доклады по ним.

Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России, сообщал ФАН.