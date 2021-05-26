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Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
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СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
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Председатель СК Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видеоконференции

  /   Обновлено: 26 мая 2021 17:33
Общество
Председатель СК Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видеоконференции
Пресс-служба СК РФ

Москва, 26 мая. В совещании с Александром Бастрыкиным приняли участие руководители подразделений, а также сотрудники территориальных следственных управлений.

Во время видеоконференции председатель СК выслушал граждан из Приморского края, а также Воронежской и Кемеровской областей. Заявители из Приморского края выразили недовольство ходом расследования уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением их сына в 2017 году. Местонахождение молодого человека 1987 года до сих пор неизвестно. Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и назначил служебную проверку в отношении сотрудников, имеющих отношение к расследованию. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.

Жительница Кемеровской области потеряла двоих детей в июле прошлого года. В результате работы следственных органов тела были обнаружены в одном из водоемов. Председатель СК поручил подчиненным тщательнее проработать данное дело. Кроме того, выяснилось, что водоем, в котором утонули дети, до сих пор не огорожен.

Заявитель из Воронежской области обратился с жалобой на ход расследования уголовного дела о смерти его беременной жены в декабре прошлого года. Он считает, что в трагедии виноваты сотрудники медучреждения, не оказавшие своевременную помощь. Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных и поручил криминалистам ГУК КЦ СК России подключиться к расследованию. По итогам приема Александр Бастрыкин дал ряд поручений и конкретных указаний по вышеуказанным делам и поручил в кратчайшие сроки предоставить доклады по ним.

Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России, сообщал ФАН.

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Александр Бастрыкин бастрыкин ск
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Все новости / Общество / Председатель СК Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видеоконференции
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