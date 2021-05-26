Найден секрет долгой жизни муравьев

Майнц, 26 мая. Зараженные паразитами муравьи оказались более живучими, чем другие их сородичи. Этим свойством обладают как обычные рабочие, так и муравьиные королевы.

Специалисты немецкого Майнского университета имени Иоганна Гутенберга определили причину долгожительства некоторых муравьев Temnothorax nylanderi. Ею оказалось заражение ленточным червем. Как утверждают ученые, муравьи являются лишь промежуточными хозяевами для паразита. Конечная их цель — дятлы. Из текста работы, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, следует, что продолжительность жизни зараженного муравья-рабочего увеличивается до аналогичных показателям жизни королевы. В среднем муравьиная матка способна прожить до 20 лет.

В США тем временем пробудились от 17-летней спячки цикады, с кроваво-красными глазами. Ученые опасаются, что их популяция может стремительно достигнуть 1 трлн особей, передает «Ридус».

Одним из самых опасных для людей паразитов является клещ. Ранее врач Николай Дубинин объяснил, как обезопасить себя от заражения клещевым энцефалитом и другими заболеваниями, вызванными укусом насекомого.