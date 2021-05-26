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новостей
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Найден секрет долгой жизни муравьев

Наука
Найден секрет долгой жизни муравьев
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Майнц, 26 мая. Зараженные паразитами муравьи оказались более живучими, чем другие их сородичи. Этим свойством обладают как обычные рабочие, так и муравьиные королевы.

Специалисты немецкого Майнского университета имени Иоганна Гутенберга определили причину долгожительства некоторых муравьев Temnothorax nylanderi. Ею оказалось заражение ленточным червем. Как утверждают ученые, муравьи являются лишь промежуточными хозяевами для паразита. Конечная их цель — дятлы. Из текста работы, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, следует, что продолжительность жизни зараженного муравья-рабочего увеличивается до аналогичных показателям жизни королевы. В среднем муравьиная матка способна прожить до 20 лет.

В США тем временем пробудились от 17-летней спячки цикады, с кроваво-красными глазами. Ученые опасаются, что их популяция может стремительно достигнуть 1 трлн особей, передает «Ридус».

Одним из самых опасных для людей паразитов является клещ. Ранее врач Николай Дубинин объяснил, как обезопасить себя от заражения клещевым энцефалитом и другими заболеваниями, вызванными укусом насекомого.

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исследование паразит муравьи
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