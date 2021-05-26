Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе

Главы субъектов должны головой отвечать за экологическую обстановку в своем регионе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Народный избранник прокомментировал возбуждение административного дело Роспотребнадзором против МУП «ЖКХ города Туапсе» по факту загрязнения в Черном море.

«Сегодня вопросы экологии выходят на первое место в мире, в том числе и в нашей стране. Так что, если есть какие-то нарушения, их надо не только фиксировать, но и устранять. Если Роспотребнадзор имеет доказательную базу, что это произошло именно по вине служб ЖКХ, которые сейчас во многом — коммерческие структуры, то, конечно же, они должны рублем отвечать», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов отметил, что улучшить экологическую обстановку в нашей стране удастся в обозримом будущем.

«Из-за развала СССР мы очень сильно отстали от других государств, в том числе и в строительстве мусороперерабатывающих комбинатов, а также очистных сооружений. Сейчас же, может быть, недостаточно быстро, но очень много делается. Уверен, что в течение 5-10 лет мы подтянем экологическую обстановку в России до общемировой», — пояснил собеседник ФАН.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Он подчеркнул, что охрана природных ресурсов входит в число сфер первостепенной важности.

«Я считаю, что для президента одними из главных факторов оценки глав субъектов должны быть вопросы продовольственной безопасности, развития региона, незакредитованности, создания рабочих мест и защиты экологии. Они должны отвечать и своей головой, и постами — вплоть до тюремных сроков. Иначе мы порядок не наведем», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН отреагировал на блокировку его аккаунта в TikTok.