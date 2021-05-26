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26 мая 21:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
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21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
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Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
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Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе

Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Главы субъектов должны головой отвечать за экологическую обстановку в своем регионе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Народный избранник прокомментировал возбуждение административного дело Роспотребнадзором против МУП «ЖКХ города Туапсе» по факту загрязнения в Черном море.

«Сегодня вопросы экологии выходят на первое место в мире, в том числе и в нашей стране. Так что, если есть какие-то нарушения, их надо не только фиксировать, но и устранять. Если Роспотребнадзор имеет доказательную базу, что это произошло именно по вине служб ЖКХ, которые сейчас во многом — коммерческие структуры, то, конечно же, они должны рублем отвечать», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов отметил, что улучшить экологическую обстановку в нашей стране удастся в обозримом будущем.

«Из-за развала СССР мы очень сильно отстали от других государств, в том числе и в строительстве мусороперерабатывающих комбинатов, а также очистных сооружений. Сейчас же, может быть, недостаточно быстро, но очень много делается. Уверен, что в течение 5-10 лет мы подтянем экологическую обстановку в России до общемировой», — пояснил собеседник ФАН.

Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Он подчеркнул, что охрана природных ресурсов входит в число сфер первостепенной важности.

«Я считаю, что для президента одними из главных факторов оценки глав субъектов должны быть вопросы продовольственной безопасности, развития региона, незакредитованности, создания рабочих мест и защиты экологии. Они должны отвечать и своей головой, и постами — вплоть до тюремных сроков. Иначе мы порядок не наведем», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН отреагировал на блокировку его аккаунта в TikTok.

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роспотребнадзор экология вострецов туапсе
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Все новости / Общество / Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
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