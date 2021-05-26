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Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
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СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Президент Ирана временно запретил майнинг криптовалют в стране

Иран
Президент Ирана временно запретил майнинг криптовалют в стране
pixabay.com/ru  / 

Тегеран, 26 мая. Президент Ирана Хасан Роухани приказал приостановить добычу криптовалют, в том числе биткоина, в стране до сентября текущего года. Об этом сообщает ISNA.

Выступая с речью на заседании правительства лидер исламской республики заявил, что потребление электроэнергии майнинговыми фермами намного превышает нормы, и обязал ряд министерств проследить за выполнением данного указа. Запрет распространяется и на владельцев ферм, имеющих соответствующую лицензию.

Контроль над исполнением указа возложен на руководителей министерств информационных и телекоммуникационных технологий, энергетики и информации.

По словам Роухани, на поддержку функционала криптографической сети затрачивается более двух тысяч мегаватт энергии против допустимых трехсот, так как многие устанавливают фермы в обход законодательства и добывают криптовалюты для личного пользования.

Напомним, что ранее майнинг в Иране официально был разрешен и поддерживался правительством страны. Государство выделяло представителям данной профессии дополнительные субсидии на электроэнергию, взамен требуя продавать криптовалюту Центральному банку Ирана, который оплачивает ею часть импорта.

Это привлекло в страну множество иностранных компаний. В первую очередь, такими перспективами заинтересовались в Китае, где давление на майнеров усилилось. Многие из них перебрались в Иран, который способствовал развитию отрасли.

Президент Ирана временно запретил майнинг криптовалют в стране
Федеральное агентство новостей  / 

Согласно исследованию аналитической компании Elliptic, около 4,5% всего объема майнинга биткоина происходит в Иране. Это позволяет государству зарабатывать сотни миллионов долларов и несколько компенсировать влияние международных санкций. При текущем уровне добычи доход Ирана в описываемой отрасли оценивается около 1 млрд долларов в год.

В условиях международных санкций, ограничивающих экспорт нефти и газа из Ирана, майнинг являлся альтернативой для финансовой системы страны. Избыток дешевого топлива на внутреннем рынке и, как следствие, доступная электроэнергия предоставляют широкие возможности для добычи криптовалют, на оборот которых запреты не распространяются.

С начала 2021 года руководство государства предпринимает жесткие меры в отношении майнеров, причем не только частников-нелегалов, но и компаний, имеющих официальную лицензию. В стране закрыто более полутора тысяч центров по производству криптовалюты, в том числе одна из крупнейших китайских ферм компании Iran — China Investment Development Group.

Официальным поводом стали регулярные отключения электроэнергии, причиной которых назвали повышенное потребление оборудованием нелегальных майнинговых ферм.

Причем в начале 2021 года министр энергетики Ирана заявил, что пиковые затраты электроэнергии в стране составляют 38 000 МВт в день, в то время как на добычу криптовалюты расходуется лишь порядка 300 МВт ежедневно. На фоне общего количества потребляемой энергии данная цифра выглядит ничтожной. Поэтому существует мнение, что названный повод лишь прикрытие.

Нехватку электроэнергии эксперты объясняли холодной зимой и пандемией коронавируса, вынуждавшей людей проводить больше времени дома. Помимо этого, значительное количество майнинговых ферм принадлежало или же действовало под контролем высокопоставленных представителей правительства и силовых ведомств, в частности, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, что послужило причиной для обвинений в устранении ими конкурентов.

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иран криптовалюта
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Все новости / Иран / Президент Ирана временно запретил майнинг криптовалют в стране
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