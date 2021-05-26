Президент Ирана временно запретил майнинг криптовалют в стране

Тегеран, 26 мая. Президент Ирана Хасан Роухани приказал приостановить добычу криптовалют, в том числе биткоина, в стране до сентября текущего года. Об этом сообщает ISNA.

Выступая с речью на заседании правительства лидер исламской республики заявил, что потребление электроэнергии майнинговыми фермами намного превышает нормы, и обязал ряд министерств проследить за выполнением данного указа. Запрет распространяется и на владельцев ферм, имеющих соответствующую лицензию.

Iran has banned the energy-intensive mining of cryptocurrencies such as Bitcoin for nearly 4 months, President Hassan Rouhani said today, as the country faces major power blackouts in many cities. 1/2 pic.twitter.com/m30Y7mDzya — Iran International English (@IranIntl_En) May 26, 2021

Контроль над исполнением указа возложен на руководителей министерств информационных и телекоммуникационных технологий, энергетики и информации.

По словам Роухани, на поддержку функционала криптографической сети затрачивается более двух тысяч мегаватт энергии против допустимых трехсот, так как многие устанавливают фермы в обход законодательства и добывают криптовалюты для личного пользования.

Напомним, что ранее майнинг в Иране официально был разрешен и поддерживался правительством страны. Государство выделяло представителям данной профессии дополнительные субсидии на электроэнергию, взамен требуя продавать криптовалюту Центральному банку Ирана, который оплачивает ею часть импорта.

Это привлекло в страну множество иностранных компаний. В первую очередь, такими перспективами заинтересовались в Китае, где давление на майнеров усилилось. Многие из них перебрались в Иран, который способствовал развитию отрасли.

Федеральное агентство новостей /

Согласно исследованию аналитической компании Elliptic, около 4,5% всего объема майнинга биткоина происходит в Иране. Это позволяет государству зарабатывать сотни миллионов долларов и несколько компенсировать влияние международных санкций. При текущем уровне добычи доход Ирана в описываемой отрасли оценивается около 1 млрд долларов в год.

В условиях международных санкций, ограничивающих экспорт нефти и газа из Ирана, майнинг являлся альтернативой для финансовой системы страны. Избыток дешевого топлива на внутреннем рынке и, как следствие, доступная электроэнергия предоставляют широкие возможности для добычи криптовалют, на оборот которых запреты не распространяются.

С начала 2021 года руководство государства предпринимает жесткие меры в отношении майнеров, причем не только частников-нелегалов, но и компаний, имеющих официальную лицензию. В стране закрыто более полутора тысяч центров по производству криптовалюты, в том числе одна из крупнейших китайских ферм компании Iran — China Investment Development Group.

Официальным поводом стали регулярные отключения электроэнергии, причиной которых назвали повышенное потребление оборудованием нелегальных майнинговых ферм.

Причем в начале 2021 года министр энергетики Ирана заявил, что пиковые затраты электроэнергии в стране составляют 38 000 МВт в день, в то время как на добычу криптовалюты расходуется лишь порядка 300 МВт ежедневно. На фоне общего количества потребляемой энергии данная цифра выглядит ничтожной. Поэтому существует мнение, что названный повод лишь прикрытие.

Нехватку электроэнергии эксперты объясняли холодной зимой и пандемией коронавируса, вынуждавшей людей проводить больше времени дома. Помимо этого, значительное количество майнинговых ферм принадлежало или же действовало под контролем высокопоставленных представителей правительства и силовых ведомств, в частности, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, что послужило причиной для обвинений в устранении ими конкурентов.