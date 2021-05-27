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27 мая 03:34
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новостей
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
03:25
Политика
Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Гуменюка
03:23
Общество
Как за четыре года на Украине выросли цены на продукты
03:20
Политика
Фургалу больше не грозит пожизненный срок
03:18
Общество
Екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России
03:00
Общество
Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
02:53
Политика
Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ
02:53
Общество
Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы
02:43
Общество
Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса
02:41
Политика
Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США
02:41
Политика
Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом
02:24
Армия
Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию
02:20
Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
02:16
Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
02:15
Общество
Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях
02:13
Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
02:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
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Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта

Общество
Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
 /  Федеральное агентство новостей (ФАН)

Неожиданные траты, как и непредвиденные обстоятельства в виде потери работы, могут настигнуть каждого из нас. Поэтому сегодня все чаще звучат советы о том, как для жизни важна финансовая подушка безопасности — своеобразная заначка на черный день.

О том, реально ли накопить такой резерв при невысоком ежемесячном доходе, корреспондент ФАН узнал у финансового консультанта, эксперта сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Натальи Колбасиной.

«Принципы создания накоплений едины для всех уровней доходов. Откладывать 10% при доходе в 15 тысяч рублей действительно сложно. Но можно начинать сберегать совсем небольшие суммы — от 1 до 3% от доходов — для непредвиденных ситуаций. И постепенно увеличивать размер накоплений до 5–10% от доходов», — поясняет специалист.

Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
pixabay.com  / 

По словам Натальи Колбасиной, важно откладывать деньги в момент получения дохода, а не по остаточному принципу, что является распространенной ошибкой многих. Полезным делом будет и анализ собственных расходов, который поможет понять возможности их оптимизации.

«Оптимизация — это не про экономию и урезание себя во всем, а про умение делать правильный выбор. Мы не убираем из бюджета статьи расходов, а перераспределяем их так, чтобы в результате сбалансировать бюджет без снижения качества жизни и выиграть нужную сумму денег. И оптимизация обретает смысл, если есть финансовые цели, например скопить к концу года на путешествие. Нет вдохновляющей цели — нет понимания, зачем это нужно», — делится эксперт.

Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
pixabay.com  / stevepb

Но даже понимая все правила и определившись с мечтой, начать этот сложный путь может не каждый желающий. В таком случае Наталья Колбасина советует внести в процесс накоплений соревновательный эффект и сделать из скучной задачи увлекательную игру. Например, определиться со сроком в 52 недели, и в каждую из последующих недель откладывать на определенную сумму больше, чем в предыдущую. Если увеличивать этот разрыв на 100 рублей, то за год можно накопить больше 130 тысяч рублей.

«Моя любимая игра — погодный челлендж, в нее можно играть всей семьей или с друзьями, а в конце месяца сравнить, кто больше накопил. Суть в следующем: каждый понедельник (или в любой другой день недели) вы смотрите на термометр за окном и откладываете сумму, эквивалентную температуре. В рублях, долларах или евро, решайте сами. А если на улице мороз, то не обращайте внимания, что на градуснике минус, и все равно откладывайте. Если же сумма кажется маленькой, то добавляйте к ней один или два нолика», — приводит пример квеста специалист.

Последнее, о чем следует помнить при накоплении средств, — универсальное правило «время — деньги». Чем раньше вы начнете откладывать, тем быстрее достигнете своей цели, заключает финансовый консультант.

При достаточном капитале можно и начать инвестировать, чем в последние годы активно занимаются россияне. Базовыми рекомендациями для начинающих инвесторов ранее поделилась партнер Агентства по личным финансам GoFortune Наталья Шумакова.

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накопления финансовая грамотность финансовая подушка
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