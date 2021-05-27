Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта

Неожиданные траты, как и непредвиденные обстоятельства в виде потери работы, могут настигнуть каждого из нас. Поэтому сегодня все чаще звучат советы о том, как для жизни важна финансовая подушка безопасности — своеобразная заначка на черный день.

О том, реально ли накопить такой резерв при невысоком ежемесячном доходе, корреспондент ФАН узнал у финансового консультанта, эксперта сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Натальи Колбасиной.

«Принципы создания накоплений едины для всех уровней доходов. Откладывать 10% при доходе в 15 тысяч рублей действительно сложно. Но можно начинать сберегать совсем небольшие суммы — от 1 до 3% от доходов — для непредвиденных ситуаций. И постепенно увеличивать размер накоплений до 5–10% от доходов», — поясняет специалист.

pixabay.com /

По словам Натальи Колбасиной, важно откладывать деньги в момент получения дохода, а не по остаточному принципу, что является распространенной ошибкой многих. Полезным делом будет и анализ собственных расходов, который поможет понять возможности их оптимизации.

«Оптимизация — это не про экономию и урезание себя во всем, а про умение делать правильный выбор. Мы не убираем из бюджета статьи расходов, а перераспределяем их так, чтобы в результате сбалансировать бюджет без снижения качества жизни и выиграть нужную сумму денег. И оптимизация обретает смысл, если есть финансовые цели, например скопить к концу года на путешествие. Нет вдохновляющей цели — нет понимания, зачем это нужно», — делится эксперт.

pixabay.com / stevepb

Но даже понимая все правила и определившись с мечтой, начать этот сложный путь может не каждый желающий. В таком случае Наталья Колбасина советует внести в процесс накоплений соревновательный эффект и сделать из скучной задачи увлекательную игру. Например, определиться со сроком в 52 недели, и в каждую из последующих недель откладывать на определенную сумму больше, чем в предыдущую. Если увеличивать этот разрыв на 100 рублей, то за год можно накопить больше 130 тысяч рублей.

«Моя любимая игра — погодный челлендж, в нее можно играть всей семьей или с друзьями, а в конце месяца сравнить, кто больше накопил. Суть в следующем: каждый понедельник (или в любой другой день недели) вы смотрите на термометр за окном и откладываете сумму, эквивалентную температуре. В рублях, долларах или евро, решайте сами. А если на улице мороз, то не обращайте внимания, что на градуснике минус, и все равно откладывайте. Если же сумма кажется маленькой, то добавляйте к ней один или два нолика», — приводит пример квеста специалист.

Последнее, о чем следует помнить при накоплении средств, — универсальное правило «время — деньги». Чем раньше вы начнете откладывать, тем быстрее достигнете своей цели, заключает финансовый консультант.

При достаточном капитале можно и начать инвестировать, чем в последние годы активно занимаются россияне. Базовыми рекомендациями для начинающих инвесторов ранее поделилась партнер Агентства по личным финансам GoFortune Наталья Шумакова.