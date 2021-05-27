Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной

ЮНИСЕФ изучил ситуацию с доступностью чистой воды в регионах, где проходят военные конфликты; Исламабад хочет изменить парадигму отношений с США; Нигерия получила пакистанские истребители JF-17; Пакистан отверг возможность предоставления США военно-воздушных баз; Исламабад и Буэнос-Айрес будут расширять взаимную торговлю и деловые связи — об этих и других событиях последней недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

48 миллионов человек сталкиваются с нехваткой чистой воды в Пакистане и 8 других странах — ЮНИСЕФ

В докладе «Вода под огнем» ЮНИСЕФ заявил, что около 48 миллионов человек нуждаются в безопасной воде и санитарных услугах в Пакистане и восьми других странах, включая Центральноафриканскую Республику, Ирак, Ливию, Палестину, Судан, Сирию, Украину и Йемен.

Авторы доклада утверждают, что нападения на объекты водоснабжения и санитарии в зонах конфликтов по всему миру подвергают опасности жизни миллионов детей и представляют собой гораздо большую угрозу, чем само насилие.

В докладе «Вода под огнем» подчеркивается, что доступ детей к воде находится под угрозой почти во всех чрезвычайных ситуациях, связанных с конфликтами, в которых участвует ЮНИСЕФ. В исследовании отмечается, что в нестабильных странах дети в возрасте до пяти лет в 20 раз чаще умирают от диареи, чем от насилия.

«Доступ к воде — средство выживания, которое никогда не должно использоваться в качестве тактики войны», — говорит Мануэль Фонтейн, директор программ ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям. «Нападения на инфраструктуру водоснабжения и санитарии — это нападения на детей».

In war-torn countries, lack of clean water is far deadlier than violence according to a @UNICEF reporthttps://t.co/6Dj6uykZoW pic.twitter.com/fTrkecjz24 — UN Geneva (@UNGeneva) May 25, 2021

«Когда прекращается доступ к воде, такие болезни, как холера и диарея, распространяются как лесной пожар, часто со смертельными последствиями, — добавил Фонтейн. «Больницы не могут функционировать, а уровень недоедания и истощения увеличивается. Семьи часто вынуждены искать воду, подвергая детей, особенно девочек, повышенному риску причинения вреда и насилия».

ЮНИСЕФ наметил ряд шагов, которые необходимо срочно предпринять для обеспечения защиты детей в зонах конфликтов и гарантированного доступа к безопасной воде и ее достаточному количеству.

В докладе также содержится призыв к государствам-членам ООН, включая членов Совета Безопасности, принять более решительные меры для привлечения виновных в этих нападениях к ответственности; инвестировать в водоснабжение и санитарию в конфликтных ситуациях; и к общественности, чтобы она добавила свой голос для защиты инфраструктуры и работников водного хозяйства.

Никаких военных баз для афганской миссии США

На прошлой неделе сразу в нескольких СМИ появились сообщения, что Пакистан предоставит США военно-воздушные базы для проведения контртеррористических операций. Однако через несколько дней Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что полностью отрицает наличие какой-либо военно-воздушной базы США в Пакистане, заявив, что сообщения СМИ являются «необоснованными и безответственными».

«В Пакистане нет военной или воздушной базы США, и такое предложение не предусматривалось. Любые спекуляции на этот счет безосновательны и безответственны, и их следует избегать», — заявил представитель Министерства иностранных дел Захид Хафиз Чаудри.

Американские войска и более 15 американских военных самолетов были впервые развернуты в Пакистане в октябре 2001 года после того, как правительство тогдашнего главы исполнительной власти генерала Первеза Мушаррафа согласилось разрешить Вашингтону использовать по крайней мере две изолированные авиабазы — в Якобабаде, Синде и Пасни, Белуджистан, но потребовало, чтобы наступление не начиналось с пакистанской территории.

#Pakistan on late Monday denied the presence of any #USmilitary or air base in the country.#Afghanistanhttps://t.co/JeuVyFf47f — ET Defence (@ETDefence) May 25, 2021

Оба аэропорта находятся в нескольких минутах полета от южного Афганистана. Американский персонал, прибывший на станции, использовался для дозаправки и материально-технического обеспечения после начала атак.

Базы, наземные и воздушные линии связи сыграли жизненно важную роль в содействии и поддержании возглавляемого США военного вторжения в Афганистан, которое было предпринято с целью отстранения талибов от власти.

Вскоре после терактов 11 сентября генерал Мушарраф пообещал Вашингтону «неограниченное сотрудничество». Американские официальные лица также попросили ознакомиться с обширными разведданными Пакистана об Усаме бен Ладене и использовать воздушное пространство. Взамен Вашингтон и Лондон пообещали перенести сроки погашения колоссального внешнего долга Исламабада и новых займов.

Global Look Press / Ahmad Kamal/xinhua

Однако правительство Пакистана уже давно вернуло контроль над своими базами, хотя воздушное пространство страны и сухопутные маршруты по-прежнему используются для переправки военных грузов для международных сил через афганскую границу.

Недавно администрация президента Джо Байдена признала, что ведет переговоры с несколькими центральноазиатскими соседями Афганистана, чтобы изучить, где она может разместить войска, чтобы предотвратить повторное превращение страны в террористическую базу для группировок.

Пакистан и США договорились развивать практическое сотрудничество

Пакистан и Соединенные Штаты договорились развивать практическое сотрудничество по двусторонним, региональным и глобальным вопросам. Решение об этом было достигнуто в ходе встречи советников по национальной безопасности Пакистана и Соединенных Штатов в Женеве.

«Обе стороны провели позитивный разговор по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес, и договорились развивать по ним практическое сотрудничество», — говорится в заявлении, опубликованном Агентством Национальной Безопасности Пакистана (АНБ).

Пакистан стремится к «смене парадигмы» в своем подходе к отношениям с США и хочет построить двустороннее сотрудничество, основанное не на безопасности и обороне, а на экономике, торговле и бизнесе. Исламабад долгое время полагался на стратегическое расположение страны для рычагов воздействия на Вашингтон. Однако среди политиков сложился консенсус в отношении того, что Пакистану необходимо перейти от геостратегии к геоэкономике. В ходе диалога по вопросам безопасности в Исламабаде, состоявшегося в начале этого года, гражданское и военное руководство Пакистана говорило об этом сдвиге.

Pakistan and the United States have agreed to advance practical cooperation in bilateral, regional and global issueshttps://t.co/hMXDxCBjls — Radio Pakistan (@RadioPakistan) May 24, 2021

В соответствии с этим подходом премьер-министр Имран Хан в марте сформировал Высший комитет, которому было поручено разработать новую стратегию по связям с США при администрации Байдена.

Комитет из 14 членов возглавил министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши. В него были включены министры финансов, национальной продовольственной безопасности, экономики, информационных технологий, советник по национальной безопасности и помощники премьер-министра по вопросам торговли, изменения климата, развития людских ресурсов, энергетики и инвестиций.

Круг ведения комитета был сосредоточен исключительно на поиске путей и средств для налаживания сотрудничества между Пакистаном и США в области экономики, торговли, бизнеса, энергетики, технологий и изменения климата.

Советник по национальной безопасности Пакистана Юсуф Моид отправился в Женеву с «планом» расширить отношения с США, которые вышли бы за рамки сотрудничества в области безопасности и Афганистана.

Prt Scr youtube.com / CGTN America

Различные министерства и ведомства внесли несколько предложений, определяющих потенциальные области сотрудничества между Пакистаном и США. Совет по инвестициям предложил привлечь больше прямых иностранных инвестиций США в Пакистан, особенно через технологические фирмы.

Министерство торговли предложило создать Американо-Пакистанскую экономическую зону рядом с портом Карачи, чтобы разрешить переработку по льготным ставкам.

Неясно, будет ли восприимчива администрация Байдена к этой идее, учитывая ее стратегические приоритеты и тесные связи с Индией. Кроме того, теплые отношения между Пакистаном и Китаем могут стать основным фактором на пути к более широкому взаимодействию США с Пакистаном.

Похоже, что Вашингтон связал будущее сотрудничество с Пакистаном в осуществлении афганского мирного процесса. Если будет заключено мирное соглашение, удовлетворяющее США, то есть вероятность того, что Вашингтон предложит Исламабаду определенные стимулы по торговым, экономическим и другим вопросам.

Пакистан и Аргентина договорились о создании СРГ для расширения двусторонней торговли

Пакистан и Аргентина договорились о создании совместных рабочих групп (СРГ) в сельском хозяйстве, фармацевтике, информационных технологиях и промышленном секторе для руководства будущим торгово-экономическим сотрудничеством, а также о создании Совместного делового совета для взаимодействия между предприятиями.

Pakistan & Argentina to expand bilateral trade; form JWGs. #pakistan https://t.co/i5qno7dyy9 — Pakistan News (@pakistaninews) May 24, 2021

Решение было согласовано на третьей сессии Пакистано-аргентинской совместной комиссии, состоявшейся в Исламабаде и Буэнос-Айресе в виртуальном формате.

Переговоры были сосредоточены на конкретных областях сотрудничества, включая двустороннюю торговлю и инвестиции, сельское хозяйство, текстильную промышленность, фармацевтический сектор, науку и информационные технологии, промышленность, морское дело, туризм и лесное хозяйство.

Стороны обсудили вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и приняли решение принять меры для вывода двусторонней торговли на новый, более высокий уровень. Также была достигнута договоренность о создании совместного делового совета для B2B-взаимодействия между бизнесменами обеих стран.

Пакистан и Аргентина приняли решение подписать меморандумы о взаимопонимании в области торговли, поощрения инвестиций, сельского хозяйства, сотрудничества в области науки и информационных технологий, фармацевтики, морского транспорта и туризма. Обе стороны решили проводить ежегодные последующие встречи для реализации этих направлений.

3rd meeting of ????????????????Joint Commission was held on 19th-20th May 2021.Both sides agreed to enhance cooperation for promotion of bilateral trade and investment, cooperation in pharmaceuticals, agriculture ,tourism & scientific exchanges in forestry (1/3)@ForeignOfficePk pic.twitter.com/nI1uujqOZn — Pakistan Embassy Argentina (@PakinArgentina) May 21, 2021

Пакистанский рис сорта басмати, спортивные товары, текстильные изделия и постельное белье пользуются большим спросом в Аргентине. Общий объем товарооборота между двумя странами в 2019 году составил около 140 миллионов долларов. Торговый баланс был в пользу Аргентины, поскольку импорт Пакистана из Аргентины составил около 108 миллионов долларов, в то время как экспорт составил всего 31 миллион долларов.

Пакистан хочет расширить оборонное сотрудничество с Украиной

Начальник штаба армии генерал Камар Джавед Баджва заявил, что Пакистан хочет в будущем расширить оборонное сотрудничество с Украиной на основе передачи технологий и совместных предприятий.

Генерал Баджва находится в Украине с официальным визитом и его комментарии прозвучали во время визита на военный полигон в Харьковской области.

Перед тем как посетить объект, главнокомандующий армией встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и заместителем премьер-министра и министром стратегических отраслей Украины Олегом Уруским.

#COAS General Qamar Javed Bajwa visited a Military Test Site in Kharkiv region of #Ukraine & witnessed field tests of various weapons & equipment.



“Defence cooperation has always been an important component of our bilateral relations with Ukraine” COAS#PakistanArmy #ISPR pic.twitter.com/gPjjxKKYu3 — Pakistan Armed Forces ????????(Patriot) (@PakistanFauj) May 20, 2021

В ходе отдельных встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуация в области региональной безопасности, включая последние события в афганском мирном процессе, а также укрепление двустороннего и оборонного сотрудничества в различных областях.

Пакистан придает большое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Украиной и считает, что обе страны будут культивировать значимые и долгосрочные отношения путем расширения сотрудничества, сказал главнокомандующий армией.

Обе стороны договорились о дальнейшей оптимизации связей между военными, особенно в области оборонного производства, подготовки кадров, борьбы с терроризмом и разведки.

Пакистан поставил ВВС Нигерии истребители JF-17

ВВС Нигерии официально приняли поставку трех, произведенных в Пакистане, истребителей JF-17 во время церемонии на базе в Макудри.

Истребители были переданы Пакистанским авиационным комплексом, который построил самолеты и отвечал за их доставку.

Главный гость, министр обороны Нигерии Башир Магаши, поблагодарил Пакистан и его военно-воздушные силы за их роль в модернизации местной службы и оказании помощи Нигерии в решении проблем безопасности.

Заместитель начальника штаба ВВС Пакистана маршал авиации Саид Номан Али пообещал, что производители будут продолжать оказывать поддержку Нигерии в удовлетворении ее потребностей в воздушных силах.

Эта поддержка уже включает в себя поставку базовых тренажеров MFI-17 Super Mushak, промежуточных реактивных тренажеров Karakorum K-8 (которые Пакистанский авиационный комплекс оборудовал для стрельбы неуправляемыми ракетами) и техническую помощь для поддержания в рабочем состоянии нигерийского флота истребителей F-7NI Fishcan.

ВВС Пакистана обучили нигерийских пилотов и наземный экипаж для поддержки этих самолетов, а также позволили базирующимся в Африке силам самостоятельно готовить персонал, сделав весь процесс обучения и технического обслуживания местным.

Главной оперативной проблемой и проблемой безопасности нигерийских ВВС остается группировка боевиков «Боко Харам»1 на севере страны, и JF-17 окажет значительное влияние на борьбу с этой угрозой. Самолет вполне подходит для [операций по борьбе с повстанцами], поскольку он несет широкий спектр оружия, в том числе несколько со значительной дальностью противостояния.

Нигерия стала первой страной, которая стала закупать истребители у Пакистана. Исламабад при технической и финансовой поддержке Китая стремится стать одним из мировых экспортеров оружия, и Африка предоставляет для этого отличную возможность.

1 Организация запрещена на территории РФ.