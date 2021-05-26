Катя Лель восхитила поклонников кулинарным талантом дочери-подростка

Москва, 26 мая. Новая публикация исполнительницы Кати Лель в Instagram восхитила ее поклонников. Звезда похвасталась завтраком, который для нее приготовила 12-летняя дочь Эмилия.

Судя по фотографии артистки, ее дочь-подросток испекла целую гору панкейков, которые украсила сгущенным молоком. Перед тарелкой на снимке установлена небольшая бумажка, на которой написано пожелание доброго утра.

«Боже! Какое чудесное начало дня от моего солнышка-доченьки, которая своими руками приготовила с любовью!!! Спасибо, моя родная! Люблю тебя выше неба!!! Пусть ваши детки дарят вам улыбки, внимание и такие сюрпризы счастья!!» — эмоционально подписала трогательное фото певица.

Поклонники восхитились кулинарным талантом подростка и оценили ее старания, сообщает «Вечерняя Москва». По словам некоторых, им даже во взрослом возрасте не удается приготовить такие идеальные по внешнему виду блинчики.

«Доченька — просто умничка. Панкейки получились просто прекрасными»; «Я даже сама не могу так идеально эти блинчики сделать. Круто!»; «Я восхищена вашим ребенком. Так приятно по утрам получать такой вот сюрприз», — отметили пользователи под публикацией.

Последнее время Катя Лель практически не радует поклонников своими музыкальными новинками, но зато часто появляется в различных телешоу. Несколько недель назад артистка рассказала о состоянии прооперированного композитора Юрия Антонова.