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18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Катя Лель восхитила поклонников кулинарным талантом дочери-подростка

Шоу-бизнес
Катя Лель восхитила поклонников кулинарным талантом дочери-подростка
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 мая. Новая публикация исполнительницы Кати Лель в Instagram восхитила ее поклонников. Звезда похвасталась завтраком, который для нее приготовила 12-летняя дочь Эмилия.

Судя по фотографии артистки, ее дочь-подросток испекла целую гору панкейков, которые украсила сгущенным молоком. Перед тарелкой на снимке установлена небольшая бумажка, на которой написано пожелание доброго утра.

«Боже! Какое чудесное начало дня от моего солнышка-доченьки, которая своими руками приготовила с любовью!!! Спасибо, моя родная! Люблю тебя выше неба!!! Пусть ваши детки дарят вам улыбки, внимание и такие сюрпризы счастья!!» — эмоционально подписала трогательное фото певица.

Поклонники восхитились кулинарным талантом подростка и оценили ее старания, сообщает «Вечерняя Москва». По словам некоторых, им даже во взрослом возрасте не удается приготовить такие идеальные по внешнему виду блинчики.

«Доченька — просто умничка. Панкейки получились просто прекрасными»;

«Я даже сама не могу так идеально эти блинчики сделать. Круто!»;

«Я восхищена вашим ребенком. Так приятно по утрам получать такой вот сюрприз», — отметили пользователи под публикацией.

Последнее время Катя Лель практически не радует поклонников своими музыкальными новинками, но зато часто появляется в различных телешоу. Несколько недель назад артистка рассказала о состоянии прооперированного композитора Юрия Антонова.

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дочь певица завтрак катя лель
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