Пекин, 26 мая. Начатая Российской Федерацией дедолларизация может стать значимой угрозой для США, если другие страны последуют этому примеру.

Российские власти избавились от долговых облигаций США в своем инвестиционном портфеле, что стало началом процесса отказа от доллара, пишут «ГОСНОВОСТИ» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Порядка 90% средств, которые ранее хранились в госдолге США, были перераспределены в еврооблигации других государств. Само по себе это действие не угрожает финансовой стабильности Соединенных Штатов, но если так же поступят крупные держатели облигаций, это будет означать опасность для американской денежной системы.

Китай уже последовал примеру России и продал облигации объемом в 3,8 миллиарда долларов. Размер вложений Поднебесной упал до 1,1 триллиона долларов.

Специалисты Sohu регулярно отмечают, что Москва открыла «охоту» против национальной валюты США, стремясь вызвать недоверие к ней по всему миру.