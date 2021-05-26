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18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Отказ России от гособлигаций США может стать примером для других стран

Экономика
Отказ России от гособлигаций США может стать примером для других стран
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 26 мая. Начатая Российской Федерацией дедолларизация может стать значимой угрозой для США, если другие страны последуют этому примеру.

Российские власти избавились от долговых облигаций США в своем инвестиционном портфеле, что стало началом процесса отказа от доллара, пишут «ГОСНОВОСТИ» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Порядка 90% средств, которые ранее хранились в госдолге США, были перераспределены в еврооблигации других государств. Само по себе это действие не угрожает финансовой стабильности Соединенных Штатов, но если так же поступят крупные держатели облигаций, это будет означать опасность для американской денежной системы.

Китай уже последовал примеру России и продал облигации объемом в 3,8 миллиарда долларов. Размер вложений Поднебесной упал до 1,1 триллиона долларов.

Специалисты Sohu регулярно отмечают, что Москва открыла «охоту» против национальной валюты США, стремясь вызвать недоверие к ней по всему миру.

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доллар дедолларизация госдолг сша отказ от доллара sohu россия и сша
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Все новости / Экономика / Отказ России от гособлигаций США может стать примером для других стран
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