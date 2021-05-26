Задержанной в Минске россиянке Сапеге предъявят обвинение в течение десяти дней

Минск, 26 мая. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Софии Сапеге в ближайшее время предъявят обвинение по белорусскому законодательству.

Если же обвинение не предъявят, она должна быть отпущена на свободу. В настоящее время девушка находится под стражей, говорится в постановлении генпрокурора Белоруссии, которое направлено в российское посольство.

Россиянку могут подозревать в разжигании розни. По такой статье максимальный срок 12 лет. Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минске вместе с Романом Протасевичем. Последний является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, сообщал ФАН.