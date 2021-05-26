Политики и юристы доходчиво объяснили, почему в России настаивают на выдаче Сапеги

МИД РФ будет добиваться экстрадиции гражданки России Софии Сапеги на территорию нашей страны для обеспечения защиты ее прав и свобод, независимо от совершенных ею правонарушений и политических взглядов. Такое мнение в интервью ФАН выразили правозащитница Мария Бутина, заслуженный юрист России Иван Соловьев и председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Напомним, россиянка София Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минске вместе с Романом Протасевичем. Последний является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Во вторник суд приговорил девушку к двум месяцам ареста по подозрению в нарушении нескольких статей.

Сапега уже побывала на допросе, в ходе которого призналась в редактировании Telegram-канала с публикацией личных данных сотрудников белорусского МВД.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Суд по логике вещей должен состояться в Белоруссии»

Политическая активистка и общественный деятель Мария Бутина в разговоре о сообщнице Протасевича, задержанной в Белоруссии, напомнила ФАН о том, что сама пережила арест в США.

«Чем все закончится в Минске — сложный вопрос, прогнозы делать трудно. Как гражданка России, София Сапега должна предстать перед судом в России, но по международным нормам, если правонарушение совершено на территории другой страны и в отношении другой страны, рассматривать дело должны в этой самой стране. В данном случае суд, по логике вещей, должен состояться в Белоруссии», — заявила Бутина.

Правозащитница подчеркнула, что какие бы действия Сапега ни совершила и какой бы идеологии ни придерживалась, она — гражданка России. Наш МИД посредством усилий дипломатов будет заботиться об обеспечении защиты ее базовых прав как человека, который находится под стражей в другой стране.

Бутина также отметила, что спутнице Протасевича должен быть предоставлен адвокат, она должна иметь возможность общаться с родными. В случае необходимости задержанной предоставят медпомощь.

«Россия всегда защищает права своих граждан и контролирует подобные ситуации. Исключены дискриминационные условия содержания по сравнению с другими заключенными, например длительное необоснованное содержание в карцере, лишение полноценного питания или пытки. Наш МИД в настоящее время обеспечивает соблюдение законности в отношении Софии Сапеги», — отметила собеседница агентства.

Общественный деятель обратила внимание, что разговоры на уровне обывателей на тему «А нужны ли нашей стране подобные граждане?» неуместны. Сапега — гражданка России, закон должен соблюдаться. Справедливый суд предоставит все необходимые доказательства, а российская сторона, несмотря на то, что не принимает прямого участия в процессе, будет держать ситуацию на контроле.

«Общественный резонанс — существенный фактор, который привлекает внимание. Белоруссия сама заинтересована в обеспечении освещения работы следствия, насколько это позволит рабочий процесс, и информировании СМИ о ходе суда», — отметила политическая активистка.

Бутина напомнила, что между Белоруссией и Россией сложились тесные партнерские отношения. Возможно, российским представителям удастся договориться о передаче Софии Сапеги для суда в России. Но это может произойти только на принципах добровольного согласия двух сторон, как гласит международная конвенция.

Возможен также вариант с передачей россиянки нашей стране после вынесения приговора белорусской стороной, — для отбывания наказания на территории России.

«Несмотря на информационные вбросы, я ни на минуту не усомнилась, что наши консулы будут исполнять свой долг в отношении наших граждан. Так было, когда я попала в неволю на территории США, так будет с другими россиянами, всегда и везде», — заметила собеседница агентства.

Правозащитница согласилась с замечанием корреспондента ФАН, что аудитория Telegram-канала Nexta, который вел Протасевич, хотела бы, чтобы Бутина осталась в американских застенках навеки. При этом она отметила, что тяга к справедливости — неотъемлемая часть менталитета русских. Принцип торжества добра и справедливости приоритетен в нашей стране независимо от того, над кем вершится суд.

Пресс-служба киностудии «Горизонт кино» /

«Подобного не делает ни одна страна в мире»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев выразил уверенность, что Сапега будет экстрадирована в Россию — если сама этого захочет.

«Российские традиции выражены девизом: «Россия своих не бросает!» Это касается практически любых ситуаций. Мы вызволяем наших граждан, захваченных в заложники, обеспечиваем доступ адвокатов и дипломатов к персонам, задержанным властями других стран, вывозим на специально присланных самолетах туристов, застрявших из-за пандемии на курортах. Наверное, подобного не делает ни одна другая страна в мире», — сказал Соловьев.

Эксперт в области права напомнил, что Белоруссия блюдет свой суверенитет. София Сапега — гражданка РФ, которая попала в сложную жизненную ситуацию. По мнению Соловьева, надо надеяться, что президент Александр Лукашенко оценил степень доброжелательности и поддержки со стороны нашего государства и народа, особенно проявленные к Белоруссии в последние годы.

«Россия — великое государство. Мы требуем уважения к нашим гражданам. Наши власти сделают все, чтобы обеспечить защиту законных интересов и свобод Софии Сапеги. Конечно, ничего хорошего в действиях, которые инкриминируются Сапеге и ее спутнику, нет. Более того, есть мнение, что отношение этих людей к нашему государству мало отличается от их отношения к Белоруссии», — согласился собеседник агентства.

Однако заслуженный юрист России обратил внимание, что у России нет двойных стандартов и помощь оказывается как оппозиционерам, так и патриотам, попавшим в беду за рубежом, если они — наши граждане.

«Возможно, Сапега будет осуждена на территории Белоруссии: к этому имеются основания в области международного законодательства. Но я уверен — Россия приложит максимальные усилия, чтобы в случае доказательства вины осужденную передали для отбывания наказания на территории нашего государства», — добавил доктор юридических наук.

Соловьев уточнил, что иногда сами заключенные отказываются от контакта с нашей дипломатической миссией. Кроме того, подруга Протасевича может отказаться от передачи ее в Российскую Федерацию: у нее есть выбор, и это важно.

duma.gov.ru / Государственная Дума

«Защита независимо от вменяемой статьи»

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил ФАН, что белорусы могли «достать» подозреваемых в экстремизме и без посадки самолета в Минске.

«Когда наших граждан преследуют за рубежом, всегда подключаются официальные представители МИД России. Наши консульства и посольства обеспечивают защиту прав и свобод россиян независимо от статьи, которая вменяется задержанному. Примеры — дела Виктора Бута, Марии Бутиной, Константина Ярошенко. Мы подключали наше консульство в Испании, когда возникли неприятности у олимпийской чемпионки по гимнастике Веры Шиманской… Летом прошлого года белорусскими спецслужбами были задержаны наши граждане, направлявшиеся на работу по контракту в третью страну: работали снова российские дипломаты», — напомнил Нилов.

Депутат пояснил, что в подобных вопросах эмоции неуместны. Независимо от политических позиций граждан, при задержании россиян наши специалисты ведут переговоры, руководствуясь международными договорами и нормами международного права, а также задачами, поставленными компетентными органами. С гражданами России, к которым есть претензии со стороны правоохранительных служб России, работают органы следствия, дознания, судебные инстанции.

«Что касается «нарушений закона» со стороны Белоруссии по части посадки лайнера с задержанными позже Протасевичем и Сапегой, о которых говорит западная пресса. Тут я согласен с мнением Владимира Жириновского: у белорусских властей было много способов привлечь подозреваемых к ответственности без принудительной посадки самолета в аэропорту Минска. История и опыт работы спецслужб разных стран подтверждает это», — уточнил Нилов.

По мнению парламентария, делать выводы о том, что стало истинной причиной приземления самолета, и определять степень вины задержанных, основываясь на публикациях СМИ, неправильно. Можно быть уверенным только в том, что Россия обеспечит соблюдение исполнения закона в отношении нашей гражданки.

Ранее известный политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что информационное пространство Белоруссии станет здоровее после прекрасно проведенной операции по задержанию экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.