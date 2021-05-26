Минобороны РФ сообщило о старте летной программы на конкурсе «Авиадартс-2021»

Москва, 26 мая. Летная программа началась на всеармейском конкурсе по воздушной выучке «Авиадартс-2021».

Первый день для конкурсантов начался с прохождения контрольных точек по заданному маршруту полета согласно определенному времени. Военнослужащих оценивали по воздушной навигации и технике пилотирования парой во время выполнения комплекса фигур пилотажа. Летчики показывали виражи, горки, косые петли, петли Нестерова, боевые развороты и другие элементы.

Следующий этап предполагает проведение визуальной воздушной разведки — у участников состязания будет 40 минут на обнаружение трех наземных объектов в указанном районе без использования технических средств и определение точных координат потенциальных целей. В заключении экипажи примут участие в воздушном бое с электронным пуском ракеты.

В середине мая экипажи ВКС РФ приняли участие в жеребьевке мишеней для всеармейского конкурса «Авиадартс-2021».В 2019 году команда военных летчиков России одержала победу на конкурсе, пишет «Царьград».