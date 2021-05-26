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18:25
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Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Минобороны РФ сообщило о старте летной программы на конкурсе «Авиадартс-2021»

Армия
Минобороны РФ сообщило о старте летной программы на конкурсе «Авиадартс-2021»
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 26 мая. Летная программа началась на всеармейском конкурсе по воздушной выучке «Авиадартс-2021».

Первый день для конкурсантов начался с прохождения контрольных точек по заданному маршруту полета согласно определенному времени. Военнослужащих оценивали по воздушной навигации и технике пилотирования парой во время выполнения комплекса фигур пилотажа. Летчики показывали виражи, горки, косые петли, петли Нестерова, боевые развороты и другие элементы.

Следующий этап предполагает проведение визуальной воздушной разведки — у участников состязания будет 40 минут на обнаружение трех наземных объектов в указанном районе без использования технических средств и определение точных координат потенциальных целей. В заключении экипажи примут участие в воздушном бое с электронным пуском ракеты.

В середине мая экипажи ВКС РФ приняли участие в жеребьевке мишеней для всеармейского конкурса «Авиадартс-2021».В 2019 году команда военных летчиков России одержала победу на конкурсе, пишет «Царьград».

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вкс рф конкурс авиадартс
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Все новости / Армия / Минобороны РФ сообщило о старте летной программы на конкурсе «Авиадартс-2021»
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