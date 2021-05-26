Мальчик из Нидерландов чудом остался жив после встречи с коброй на сафари

Дурбан, 26 мая. Мальчик из Нидерландов пострадал от яда плюющейся кобры, когда был с родителями на сафари в Южной Африке. Лицо четырехлетнего малыша едва не осталось парализованным навсегда.

Несчастный случай произошел с ребенком в Южной Африке, где четырехлетний малыш был на сафари вместе со своими родителями. Мальчик из Нидерландов спал, когда рядом с ним оказалась мозамбикская плюющаяся кобра и плюнула ядом в ребенка, пишет The Mirror.

«Змея укусила его прямо под правым глазом, который он потерял бы, если бы не спал», — пояснил врач.

После укуса кобры лицо четырехлетнего голландца парализовало, и медики серьезно опасались, что таким мальчик останется навсегда. Однако еще в Южной Африке пациенту ввели противоядие, чем спасли ему жизнь. Затем малыша доставили в Голландию, где он продолжил лечение.

Когда мальчик прибыл в больницу Нидерландов, его правая щека была парализована, мышцы нижнего века не работали, а лицо опухло так, что причиняло пострадавшему сильную боль. Врачи диагностировали у ребенка частичный лицевой паралич, вызванный нейротоксинами, содержащимися в змеином яде.

Известно, что мозамбикская плюющаяся кобра обладает таким ядом, который редко убивает своих жертв, но запросто может лишить их зрения, оставить инвалидами или испортить внешность. Змея обычно выплевывает яд в глаза своей жертве с расстояния до трех метров.

Как рассказали медики, под укусом были сделаны два надреза, чтобы слить жидкость, скопившуюся под кожей мальчика. Дренирование уменьшило отек на щеке, но это также привело к тому, что кожа затвердела и мальчик потерял чувствительность в этой области лица.

Голландские врачи приступили к «пантомиматерапии», которая включала массаж, дыхательные техники и различные упражнения на сокращение лицевых мышц, чтобы помочь мальчику восстановить их подвижность. Несмотря на самые мрачные прогнозы, через семь месяцев мальчик вновь обрел способность открывать и закрывать правый глаз, а через 21 месяц лицо малыша снова обрело симметрию.