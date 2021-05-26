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Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
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18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Мальчик из Нидерландов чудом остался жив после встречи с коброй на сафари

Происшествия
Мальчик из Нидерландов чудом остался жив после встречи с коброй на сафари
wikipedia.org  /  Michael Allen Smith / CC BY-SA 2.0

Дурбан, 26 мая. Мальчик из Нидерландов пострадал от яда плюющейся кобры, когда был с родителями на сафари в Южной Африке. Лицо четырехлетнего малыша едва не осталось парализованным навсегда.

Несчастный случай произошел с ребенком в Южной Африке, где четырехлетний малыш был на сафари вместе со своими родителями. Мальчик из Нидерландов спал, когда рядом с ним оказалась мозамбикская плюющаяся кобра и плюнула ядом в ребенка, пишет The Mirror.

«Змея укусила его прямо под правым глазом, который он потерял бы, если бы не спал», — пояснил врач.

После укуса кобры лицо четырехлетнего голландца парализовало, и медики серьезно опасались, что таким мальчик останется навсегда. Однако еще в Южной Африке пациенту ввели противоядие, чем спасли ему жизнь. Затем малыша доставили в Голландию, где он продолжил лечение.

Когда мальчик прибыл в больницу Нидерландов, его правая щека была парализована, мышцы нижнего века не работали, а лицо опухло так, что причиняло пострадавшему сильную боль. Врачи диагностировали у ребенка частичный лицевой паралич, вызванный нейротоксинами, содержащимися в змеином яде.

Известно, что мозамбикская плюющаяся кобра обладает таким ядом, который редко убивает своих жертв, но запросто может лишить их зрения, оставить инвалидами или испортить внешность. Змея обычно выплевывает яд в глаза своей жертве с расстояния до трех метров.

Как рассказали медики, под укусом были сделаны два надреза, чтобы слить жидкость, скопившуюся под кожей мальчика. Дренирование уменьшило отек на щеке, но это также привело к тому, что кожа затвердела и мальчик потерял чувствительность в этой области лица.

Голландские врачи приступили к «пантомиматерапии», которая включала массаж, дыхательные техники и различные упражнения на сокращение лицевых мышц, чтобы помочь мальчику восстановить их подвижность. Несмотря на самые мрачные прогнозы, через семь месяцев мальчик вновь обрел способность открывать и закрывать правый глаз, а через 21 месяц лицо малыша снова обрело симметрию.

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дети ребенок змея кобра
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Все новости / Происшествия / Мальчик из Нидерландов чудом остался жив после встречи с коброй на сафари
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