Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»

Москва, 26 мая. Занявший место Ольги Бузовой в «Доме-2» блогер Давид Манукян подвергся критике до начала работы на проекте. За него вступился коллега по шоу, телеведущий Влад Кадони.

Ведущий телестройки предостерег фанатов проекта от опрометчивых выводов. Он уверен, что судить Манукяна необходимо по его работе на позиции телеведущего, а не по прошлым достижениям и провалам.

В своем Instagram-аккаунте Кадони поговорил с поклонниками о новом назначении на канале и защитил Манукяна, призвав повременить с критикой.

«Я предлагаю вначале вам посмотреть, как он ведет программу, а потом делать выводы. У нас появился ведущий, и оценивать его нужно как ведущего, а не интернет-персонажа», — заявил шоумен.

Он уверен, что строить непредвзятое мнение можно будет только после выхода эпизодов, которые запланированы на июнь. Наравне с известными ведущими Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой и Андреем Черкасовым Манукян будет разбираться в скандалах на проекте и помогать советами, опираясь на свой жизненный опыт, передает «Вечерняя Москва».

О том, что Манукян практически заменит свою экс-возлюбленную в самом знаменитом реалити-шоу страны, стало известно совсем недавно. Он отметил, что всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего чего-то масштабного и настоящего.