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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
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Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»

Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
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Москва, 26 мая. Занявший место Ольги Бузовой в «Доме-2» блогер Давид Манукян подвергся критике до начала работы на проекте. За него вступился коллега по шоу, телеведущий Влад Кадони.

Ведущий телестройки предостерег фанатов проекта от опрометчивых выводов. Он уверен, что судить Манукяна необходимо по его работе на позиции телеведущего, а не по прошлым достижениям и провалам.

В своем Instagram-аккаунте Кадони поговорил с поклонниками о новом назначении на канале и защитил Манукяна, призвав повременить с критикой.

«Я предлагаю вначале вам посмотреть, как он ведет программу, а потом делать выводы. У нас появился ведущий, и оценивать его нужно как ведущего, а не интернет-персонажа», — заявил шоумен.

Он уверен, что строить непредвзятое мнение можно будет только после выхода эпизодов, которые запланированы на июнь. Наравне с известными ведущими Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой и Андреем Черкасовым Манукян будет разбираться в скандалах на проекте и помогать советами, опираясь на свой жизненный опыт, передает «Вечерняя Москва».

О том, что Манукян практически заменит свою экс-возлюбленную в самом знаменитом реалити-шоу страны, стало известно совсем недавно. Он отметил, что всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего чего-то масштабного и настоящего.

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дом-2 манукян кадони
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