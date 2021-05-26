Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом

Минск, 26 мая. Китайцы обменялись мнениями о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, переговоры государственных лидеров США и России состоятся в Швейцарии 16 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Жители Китая в местной соцсети Sina Weibo бурно отреагировали на эти новости и оставили ряд интересных комментариев под публикацией в паблике «Новостная справка». Большинство из них, обсуждая позицию Путина в переговорах с Байденом, сошлись во мнении о том, что у американских политиков очень коварный подход к политике, однако отношения между двумя государствами — это всегда обмен интересами, в том числе и для Москвы и Вашингтона.

«Байден — хитрый лис, но Путина ему обмануть будет нелегко», — пишет пользователь «Что с меня взять».

«Главное для России — это уход НАТО с Украины и признание суверенитета России над Крымом. Если Соединенные Штаты согласятся, мы можем разделить НАТО и победить Европейский союз», — утверждает другой юзер.

Многие китайцы полагают, что главная и чуть ли не единственная цель Байдена — рассорить Россию с Китаем, так как этот союз представляет опасность для Вашингтона.

«Мне кажется, Байдену важно разрушить китайско-российские отношения, не так ли?» — считает «Лапша с индейкой».

«Путин, мы надеемся, что вы одолеете американский империализм!» — пишет Hermerss.

В большинстве своем жители КНР искренне верят в то, что встреча Путина и Байдена не обернется сближением России и США, так как это будет означать негативные последствия для Пекина.

Аналитики очень осторожно делают прогнозы в отношении грядущих переговоров. В России эксперты назвали встречу в Женеве фактором укрепления рубля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с иронией, в частности, в отношении того, что американский лидер намерен обсудить и ситуацию в Минске. Он попросил участников встречи «дать ему хоть карту, чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится», пишет «Царьград».