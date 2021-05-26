Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
Все новости
26 мая 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
Все новости

Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом

Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 26 мая. Китайцы обменялись мнениями о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, переговоры государственных лидеров США и России состоятся в Швейцарии 16 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Жители Китая в местной соцсети Sina Weibo бурно отреагировали на эти новости и оставили ряд интересных комментариев под публикацией в паблике «Новостная справка». Большинство из них, обсуждая позицию Путина в переговорах с Байденом, сошлись во мнении о том, что у американских политиков очень коварный подход к политике, однако отношения между двумя государствами — это всегда обмен интересами, в том числе и для Москвы и Вашингтона.

«Байден — хитрый лис, но Путина ему обмануть будет нелегко», — пишет пользователь «Что с меня взять».

«Главное для России — это уход НАТО с Украины и признание суверенитета России над Крымом. Если Соединенные Штаты согласятся, мы можем разделить НАТО и победить Европейский союз», — утверждает другой юзер.

Многие китайцы полагают, что главная и чуть ли не единственная цель Байдена — рассорить Россию с Китаем, так как этот союз представляет опасность для Вашингтона.

«Мне кажется, Байдену важно разрушить китайско-российские отношения, не так ли?» — считает «Лапша с индейкой».

«Путин, мы надеемся, что вы одолеете американский империализм!» — пишет Hermerss.

В большинстве своем жители КНР искренне верят в то, что встреча Путина и Байдена не обернется сближением России и США, так как это будет означать негативные последствия для Пекина.

Аналитики очень осторожно делают прогнозы в отношении грядущих переговоров. В России эксперты назвали встречу в Женеве фактором укрепления рубля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с иронией, в частности, в отношении того, что американский лидер намерен обсудить и ситуацию в Минске. Он попросил участников встречи «дать ему хоть карту, чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится», пишет «Царьград».

Вернуться назад

путин китай байден
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145945 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 130498 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 73971 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 56254 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 42459 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Политика / Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
Рейтинг@Mail.ru