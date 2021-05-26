Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию

Ереван, 26 мая. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о подготовке официального визита главы минобороны страны Вагаршака Арутюняна в Россию.

Армянский премьер в ходе правительственного часа, отвечая журналистам на вопрос о ситуации на границе с Азербайджаном, отметил, что в рамках поездки Ереван должен «получить ответы на некоторые вопросы». Пашинян утверждает, что государство продолжает идти курсом по сотрудничеству с ОДКБ и Москвой.

Он также заявил, что нынешняя государственная система безопасности после вооруженной эскалации в Карабахе стоит перед испытанием.

«Уверен, что ОДКБ и армяно-российское сотрудничество в сфере безопасности успешно преодолеют это испытание. Вы считаете, что ОДКБ или РФ не выполнит свои договорные обязанности? Как такое возможно? Это означает, что в этом случае организация объявит о самороспуске», — сказал и. о. премьер-министра страны.

Пашинян подчеркнул, что для России неприкосновенность государственных армянских границ является той самой «красной линией», о которой раньше упоминал Путин в послании Федеральному собранию.