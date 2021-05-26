Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете

Москва, 26 мая. Объем нелегального рынка табачной продукции в российском сегменте интернета по итогам 2020 года превысил 500 млн рублей, сообщил в международной компании Group-IB.

Этот показатель был подсчитан впервые. Также озвучен объем ущерба, нанесенный производителям и государству в виде недополученных прибыли и налогов за акцизный сбор и НДС, — 1,1 млрд рублей. По данным исследования, наиболее популярным товаром в Сети в прошлом году стали обыкновенные сигареты, их доля онлайн-продаж составила 73,6% черного рынка. Продажи табачных стиков в общей структуре составили 25,1%, а электронных сигарет — 1,3%.

Специалисты Group-IB DRP выявили в интернете более 700 сайтов, которые занимаются реализацией табачной продукции в обход действующего законодательства. Помимо онлайн-площадок, торговля осуществляется посредством популярных мессенджеров — обнаружено около 100 каналов с суммарным числом подписчиков более 430 тысяч.

В России с 1 апреля 2021 года до 31 августа 2022 года проходит эксперимент по маркировке пива и пивных напитков. Преимущества такого нововведения объяснили отечественные производители.