Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России

Москва, 26 мая. Домашних животных в некоторых регионах России начали прививать отечественной вакциной от коронавируса. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Процедуру вакцинации проводят на базе ветеринарных клиник. Накануне в ряд российских городов доставили первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков». Разработкой препарата занимались ученые Россельхознадзора.

Инфекционист Николай Малышев ранее призвал не бояться контактировать с животными из-за риска заражения инфекцией. По его словам, количество случаев передачи коронавируса животным от людей крайне мало.