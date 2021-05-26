Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Берлин, 26 мая. Германия налаживает контакты с Южной Кореей, стараясь усилить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, передают СМИ.

Берлин планирует более тесно взаимодействовать с Сеулом по вопросам безопасности и обороны. С этой целью в столицу Южной Кореи с визитом прибыла министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает информагентство DPA. Значение Индо-Тихоокеанского региона продолжает возрастать, подчеркнула глава МО Германии.

Республика Корея и ФРГ имеют ряд схожих интересов, уверена Крамп-Карренбауэр. Международное право, договоры и демократия в целом должны находиться под постоянной защитой, подчеркнула она. Министр напомнила о принятой Евросоюзом в апреле стратегии по сотрудничеству с регионом.

ЕС принял решение нарастить свое присутствие и активнее действовать в Тихом и Индийском океанах. Основной целью европейских государств является внесение вклада в региональную безопасность на фоне «возрастающего напряжения».

Южная Корея ранее выразила готовность сотрудничать с США по ситуации с ядерным оружием у КНДР. Также президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул ультиматум главе Северной Кореи Ким Чен Ыну, пишет «Царьград».