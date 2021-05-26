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26 мая 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
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Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
wikipedia.org  /  7th Army Training Command

Берлин, 26 мая. Германия налаживает контакты с Южной Кореей, стараясь усилить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, передают СМИ.

Берлин планирует более тесно взаимодействовать с Сеулом по вопросам безопасности и обороны. С этой целью в столицу Южной Кореи с визитом прибыла министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает информагентство DPA. Значение Индо-Тихоокеанского региона продолжает возрастать, подчеркнула глава МО Германии.

Республика Корея и ФРГ имеют ряд схожих интересов, уверена Крамп-Карренбауэр. Международное право, договоры и демократия в целом должны находиться под постоянной защитой, подчеркнула она. Министр напомнила о принятой Евросоюзом в апреле стратегии по сотрудничеству с регионом.

ЕС принял решение нарастить свое присутствие и активнее действовать в Тихом и Индийском океанах. Основной целью европейских государств является внесение вклада в региональную безопасность на фоне «возрастающего напряжения».

Южная Корея ранее выразила готовность сотрудничать с США по ситуации с ядерным оружием у КНДР. Также президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул ультиматум главе Северной Кореи Ким Чен Ыну, пишет «Царьград».

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южная корея германия тихий океан крамп-карренбауэр
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