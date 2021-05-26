ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова

Москва, 26 мая. Источник назвал точную причину госпитализации известного артиста Бедроса Киркорова. Знакомый певца объяснил, что в больницу он лег планово из-за проблем со здоровьем.

Источник из близкого окружения отца короля российской эстрады Филиппа Киркорова отметил, что артист в настоящий момент проходит плановое обследование. Раз в полгода он добровольно ложится в больницу, поскольку у 88-летнего музыканта наблюдаются проблемы с сердцем.

«Да, они есть, как и у многих людей на 89-м году жизни», — отметил источник ФАН.

По информации СМИ, Киркоров-старший попал в больницу с хронической сердечной недостаточностью, ему предстоит пройти курс консервативной терапии в ближайшее время.

Последний раз плановую проверку здоровья артист проходил в марте. После этого он смог принять участие в съемках первого полуфинала телешоу «Маска». Киркоров рассказывал в интервью, как ему удавалось скрывать подготовку от сына.