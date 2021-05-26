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16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
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ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:42
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 26 мая. Источник назвал точную причину госпитализации известного артиста Бедроса Киркорова. Знакомый певца объяснил, что в больницу он лег планово из-за проблем со здоровьем.

Источник из близкого окружения отца короля российской эстрады Филиппа Киркорова отметил, что артист в настоящий момент проходит плановое обследование. Раз в полгода он добровольно ложится в больницу, поскольку у 88-летнего музыканта наблюдаются проблемы с сердцем.

«Да, они есть, как и у многих людей на 89-м году жизни», — отметил источник ФАН.

По информации СМИ, Киркоров-старший попал в больницу с хронической сердечной недостаточностью, ему предстоит пройти курс консервативной терапии в ближайшее время.

Последний раз плановую проверку здоровья артист проходил в марте. После этого он смог принять участие в съемках первого полуфинала телешоу «Маска». Киркоров рассказывал в интервью, как ему удавалось скрывать подготовку от сына.

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здоровье госпитализация киркоров
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Все новости / Общество / ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
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