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18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
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Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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В ФБК уже не скрывают намерения ударить санкциями по кошелькам россиян

Общество
В ФБК уже не скрывают намерения ударить санкциями по кошелькам россиян
facebook.com  /  Владимир Милов

Владимир Милов в эфире «Навальный LIVE» опроверг миф, ранее посеянный соратниками оппозиционера о «безопасности» санкций. Экономист объяснил зрителям канала, что те заблуждаются, когда верят в точечные санкции против олигархов и рассчитывают на отсутствие вреда для собственных кошельков.

В передаче «Милов по вторникам» на «Навальный LIVE» ведущий грубо отчитал аудиторию канала за критику санкционной политики Европы. Как оказалось, экономиста крайне раздражают постоянные комментарии пользователей, отмечающих бесполезность санкций.

«Переставайте вести себя так, что вам какая-то мамка в Брюсселе должна что-то там вытереть, что вы сами не умеете. <…> Так нельзя. Европа вам ничего не должна вообще. Все, что они делают, они делают из личной солидарности с людьми, которые борются за свободу в Белоруссии и России», — посоветовал оппозиционер.

Милов подчеркнул, что европейские лидеры и так уже «сделали очень много», введя «беспрецедентные санкции против в России и Белоруссии». В качестве доказательства эффективности санкций он указал на стагнацию экономики, игнорируя тот факт, что зрители канала «Навальный LIVE» ощущают это на своем кошельке и вряд ли разделят его позитивное отношение к снижению роста доходов россиян.

Соратник Навального не скрывает, что хотел бы видеть более жесткие санкции по отношению к России, однако западные страны связаны нормами права и не могут вводить ограничения по щелчку. Сейчас Милов работает над новым пакетом санкций против российских предпринимателей, о чем также сообщил в стриме.

«Я согласен с вашим эмоциональным посылом, что Европа могла бы двигаться быстрее. Но, пожалуйста, не пишите мне больше дурацких комментариев. Вы же сами потом начинаете выть, что «вот, санкции должны бить по олигархам, но не должны бить по простым людям». Большой вопрос — такое вообще бывает в природе?» — заявил Милов.

Напомним, команда Навального оказывает Западу содействие в работе над санкционными списками с 2020 года. Поначалу в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) утверждали, что санкции будут точечными и никак не отразятся на благосостоянии большей части жителей России.

Предполагалось, что ограничения затронут лишь узкий круг российских предпринимателей, хотя сторонние эксперты предупреждали, что это невозможно. Сейчас Владимир Милов, которого в западной прессе называют «экономическим советником Навального», уже не скрывает, в чьих интересах работает, представляя снижение роста доходов россиян «достижением» Европы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

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оппозиция навальный милов
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Все новости / Общество / В ФБК уже не скрывают намерения ударить санкциями по кошелькам россиян
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