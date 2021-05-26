Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе

Ежегодно по весне петербуржцы находят истощенных детенышей нерп и тюленей на излюбленных пляжах Финского залива и в городских реках. По традиции, найденышей передают в «Фонд друзей балтийской нерпы», где их выхаживают и выпускают обратно в естественную среду обитания. Но в последнее время участились случаи, когда на берег выносит трупы уже взрослых особей. Что является причиной гибели нерп и тюленей? Как утилизируют многочисленные трупы животных? Почему детеныши нерпы оказываются в городской черте?

На эти вопросы ответил директор «Фонда друзей балтийской нерпы», ветеринарный врач Вячеслав Алексеев в ходе брифинга, организованного ФАН и Медиагруппой «Патриот».

Численность балтийской нерпы за последние 40 лет уменьшилась с четырех тысяч особей до ста единиц. Популяция балтийского серого тюленя, обитающего в Финском заливе, тоже сокращается, он так же, как и балтийская нерпа, внесен в Красную книгу. Есть еще и ладожская нерпа, которая находится в охранном статусе. Все эти млекопитающие буквально исчезают, отметил в ходе брифинга Алексеев. Сейчас на побережье Курортного района Петербурга периодически появляются трупы животных. На данный момент учтено уже 50 погибших особей. Такое количество найденных трупов ветеринарный врач объясняет сезонным фактором.

«Вода прогревается, и тела животных, погибших осенью-зимой, поднимаются на поверхность, волнами их несет к берегу. Всплывают они в неприглядном виде, течением их несет в одну сторону, поэтому складывается впечатление массовой гибели», — объяснил он.

Причиной же гибели животных является рыболовный промысел. Промышленные мережи в диаметре достигают двух-трех метров. Это — огромный коридор, который создает направление движения для косяков рыб. Самцы серого тюленя в погоне за прокормом вместе с рыбой попадают в эти коридоры. У животного нет шансов выбраться из них, поэтому, когда в легких заканчивается кислород, тюлень просто задыхается.

«Сейчас — новая редакция правил по ловле рыбы. Если первый раз животное туда попало, предлагают перенести сети на 500 метров, если произошел второй случай гибели животного — рыболовные сети закрываются полностью», — рассказал Алексеев.

Но случаев, когда сети действительно ликвидировали, не было, признает он. Рассчитывать на сознательность рыбаков не приходится, а доказать их вину практически невозможно. Поскольку необходимо проводить экспертизу, чтобы установить, от чего точно погибла особь, а это стоит немалых денег, которых нет ни у города, ни у фонда.

Федеральное агентство новостей /

Браконьеры — тоже угроза для тюленей и нерп. Если в случае с промысловым рыболовством неопытные молодые особи сами попадают в ловушки, то браконьеры просто отстреливают животных, чтобы те не попортили им сети и не съели улов. К слову, за убийство особи тюленя или нерпы человек несет уголовную ответственность и выплачивает штраф в размере одного миллиона рублей.

Во всей этой ситуации есть и еще одна проблема — трупы животных, выброшенные на прибрежную полосу. Раньше их убирали коммунальные службы Курортного района, сейчас этим занимается «Спецтранс». Эта работа организации не финансируется, и сотрудники предпринимают героические усилия, чтобы очистить пляжи, — погибших особей убирают вручную. Люди пакуют останки, доносят их до спецтранспорта, который уже транспортирует трупы в цех утилизации, рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы».

Живых истощенных нерпят и тюленей тоже находят немало. Виной всему климатические колебания — недостаточно льда и снега для взращивания потомства в безопасных условиях.

«Изменения климата не дают времени для выращивания детенышей. Самки, выкармливающие на льду потомство, теряют его. А у детенышей мало подкожного жира, им холодно без самки. Поэтому кому повезет — находят люди, мы их выращиваем и в море выпускаем. А кому нет — гибнут. Сейчас произошла удивительная ситуация. Зима была хорошая, условия для выращивания — отличные, а у нас добавилось 14 животных, хотя не ждали ни одного», — рассказал Алексеев.

Центр реабилитации морских млекопитающих / Ленинградской области

Людям, которые находят истощенных детенышей, ветеринарный врач рекомендовал сразу же звонить в «Фонд друзей балтийской нерпы». Простому человеку порой трудно на глаз определить, нуждается животное в помощи или нет, поэтому лучше сразу отправить фотографии найденыша сотрудникам фонда, а они уже решат, требуется вмешательство или нет.