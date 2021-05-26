Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче

Киев, 26 мая. Прежде чем ругать президента Белоруссии Александра Лукашенко и защищать его противников, нужно хотя бы навести порядок на Украине, негодует жительница Харькова Ирина.

Утренний эфире украинского телеканала «НАШ» был посвящен инциденту с посадкой в Минске борта ирландской авиакомпании Ryanair. Телеведущий Александр Лирчук на протяжении всего телеэфира занимал жесткую антибелорусскую позицию, рассказывал о «полумиллионе вышедших на улицы Минска» и всячески ругал белорусского лидера. Однако дозвонившаяся в прямой эфир харьковчанка жестко осадила ведущего и призвала его следить за словами.

«Я в основном хотела бы обратиться к Александру Лирчуку. Вот вы позволяете себе критиковать Лукашенко. Прежде чем критиковать Лукашенко, надо сначала достичь того уровня жизни, который есть в Белоруссии: качество продуктов, дорог, медицины...» — обратилась Ирина напрямую к ведущему.

Лирчук снова попытался перебить гостью, однако он сумела завершить свою речь и вызвать одобрение других гостей студии. Попытки Киева выставить белорусского блогера Романа Протасевича харьковчанке показались омерзительными и низкими.

Федеральное агентство новостей /

«Вы представляете этого Протасевича белым и пушистым. А он кстати выдавал данные людей, которые просто выполняли свою работу. Вам бы понравилось, если бы о вашей жене, о ваших детях рассказывали, чтобы пришли вот такие вот Стерненко белорусские в ваш дом? И если Протасевич такой герой, почему так быстро сдал свои убеждения?» — загнала Лирчука в угол украинка.

Инцидент с принудительной посадкой в Минске борта компании Ryanair вызвал широкий резонанс как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало комментарий авторитетного немецкого журналиста и политолога Александра Рара. Рар объяснил ярость западных стран смелостью Лукашенко и открытым пренебрежением западной риторикой двойных стандартов.