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26 мая 16:59
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новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
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Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:38
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
Prt Scr facebook.com

Киев, 26 мая. Прежде чем ругать президента Белоруссии Александра Лукашенко и защищать его противников, нужно хотя бы навести порядок на Украине, негодует жительница Харькова Ирина.

Утренний эфире украинского телеканала «НАШ» был посвящен инциденту с посадкой в Минске борта ирландской авиакомпании Ryanair. Телеведущий Александр Лирчук на протяжении всего телеэфира занимал жесткую антибелорусскую позицию, рассказывал о «полумиллионе вышедших на улицы Минска» и всячески ругал белорусского лидера. Однако дозвонившаяся в прямой эфир харьковчанка жестко осадила ведущего и призвала его следить за словами.

«Я в основном хотела бы обратиться к Александру Лирчуку. Вот вы позволяете себе критиковать Лукашенко. Прежде чем критиковать Лукашенко, надо сначала достичь того уровня жизни, который есть в Белоруссии: качество продуктов, дорог, медицины...» — обратилась Ирина напрямую к ведущему.

Лирчук снова попытался перебить гостью, однако он сумела завершить свою речь и вызвать одобрение других гостей студии. Попытки Киева выставить белорусского блогера Романа Протасевича харьковчанке показались омерзительными и низкими.

Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
Федеральное агентство новостей  / 

«Вы представляете этого Протасевича белым и пушистым. А он кстати выдавал данные людей, которые просто выполняли свою работу. Вам бы понравилось, если бы о вашей жене, о ваших детях рассказывали, чтобы пришли вот такие вот Стерненко белорусские в ваш дом? И если Протасевич такой герой, почему так быстро сдал свои убеждения?» — загнала Лирчука в угол украинка.

Инцидент с принудительной посадкой в Минске борта компании Ryanair вызвал широкий резонанс как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало комментарий авторитетного немецкого журналиста и политолога Александра Рара. Рар объяснил ярость западных стран смелостью Лукашенко и открытым пренебрежением западной риторикой двойных стандартов.

 

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белоруссия лукашенко укрина мнение телезрители протасевич лирчук
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Все новости / Политика / Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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