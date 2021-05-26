Санкт-Петербург, 26 мая. Юристы донбасского ополченца Игоря Безлера показали новые доводы в Гаагском суде по делу рейса MH17.

В основу разбирательства положены материалы ресурса Bellingcat. Об этом рассказали в издании «Новороссия». Однако Безлеру удалось доказать в российском суде, что сведения, содержащиеся в текстах, не соответствуют действительности, а также порочат честь и достоинство.

Ополченец успешно оспорил материалы в Санкт-Петербурге. Его защита в ходе разбирательств по MH17 может показать решение российского суда и рассказать о поведении Bellingcat. Представители платформы могли во время российских судебных заседаний на равных с Безлером прислать доказательства, оспаривающих позицию обвинителя. Однако они не использовали такое право по понятным причинам, заключают в «Новороссии».

Ранее технический эксперт Юрий Антипов призвал мировое сообщество внимательно наблюдать за расследованием MH17. В таком случае разбирательства могут закончиться уже к концу года, подчеркнул он.