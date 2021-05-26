В Великобритании впервые звание контр-адмирала ВМС будет присвоено женщине

Лондон, 26 мая. Коммодор Джуд Терри получит звание контр-адмирала Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании впервые за 500-летнюю историю этих войск, передает Daily Telegraph.

Звание контр-адмирала будет присвоено 47-летней Терри в августе 2022 года. В е обязанности будет входить контроль задач по росту численности представителей этнических меньшинств в ВМС. Также она отметила, что имеет намерения сделать службу более привлекательной для общества, а также увеличить число женщин-военнослужащих.

Ранее Джуд Терри служила на кораблях военной базы в Плимуте, на Ближнем и Дальнем Востоке, Персидском заливе, Индийском океане и Карибском бассейне. Также коммодор принимала участие в миссиях по нераспространению лихорадки Эбола в Африке.

Отмечается, что звание контр-адмирала является младшим среди адмиральских чинов Британии.

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