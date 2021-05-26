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новостей
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
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В Великобритании впервые звание контр-адмирала ВМС будет присвоено женщине

Армия
В Великобритании впервые звание контр-адмирала ВМС будет присвоено женщине
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Лондон, 26 мая. Коммодор Джуд Терри получит звание контр-адмирала Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании впервые за 500-летнюю историю этих войск, передает Daily Telegraph.

Звание контр-адмирала будет присвоено 47-летней Терри в августе 2022 года. В е обязанности будет входить контроль задач по росту численности представителей этнических меньшинств в ВМС. Также она отметила, что имеет намерения сделать службу более привлекательной для общества, а также увеличить число женщин-военнослужащих.

Ранее Джуд Терри служила на кораблях военной базы в Плимуте, на Ближнем и Дальнем Востоке, Персидском заливе, Индийском океане и Карибском бассейне. Также коммодор принимала участие в миссиях по нераспространению лихорадки Эбола в Африке.

Отмечается, что звание контр-адмирала является младшим среди адмиральских чинов Британии.

Ранее капитан 1-го ранга Василий Дандыкин заявил, что военный флот Великобритании уже давно обветшал.

Также недавно военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о неспособности Британии отслеживать российские подлодки, передает издание «Царьград».

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великобритания вмс великобритании женщины-военнослужащие
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Все новости / Армия / В Великобритании впервые звание контр-адмирала ВМС будет присвоено женщине
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