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Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
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Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей

Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
Федеральное агентство новостей  / 

Об основных угрозах для детенышей нерп и тюленей рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Нашествие тюленей на Петербург».

По словам эксперта, за последние 40 лет популяция балтийской нерпы сократилась с четырех тысяч особей до 100. Обитающие в Финском заливе балтийские тюлени — краснокнижные. Ладожская нерпа в том же охранном статусе. Недавние случаи с выбрасыванием морских обитателей на побережье залива представляют собой сезонное явление.

«Сейчас вода прогревается. Тела животных, погибших осенью, зимой поднимает на поверхность. Еще одна причина гибели — промышленные мережи с кольцами до двух-трех метров в диаметре. Самцы серого тюленя заходят туда за рыбой, и у них уже нет возможности выбраться. У них заканчивается кислород, они задыхаются», — сообщил гость пресс-центра.

Вячеслав Алексеев отметил, что уже на подходе новая редакция правил по ловле рыбы. Если морское животное первый раз попало в сети, рыбакам будет предложено перенести снасти на полкилометра. После второго случая участок будет полностью закрыт для промысла.

«Мы прекрасно с рыбаками общаемся. Мы не такие радикальные зоозащитники, понимаем их проблемы. Зачастую они не виноваты. Молодые самцы серого тюленя — глупые, сами заходят в сети и погибают», — пояснил собеседник.

Директор «Фонда друзей балтийской нерпы» назвал проблемы охраны морских обитателей
wikipedia.com  / FynjyRepmvby/CC BY-SA 4.0

Он отметил, что в Финском заливе происходят случаи браконьерства. Рыбаки отстреливают морских обитателей для того, чтобы защитить свой улов. За это предусмотрено наказание в виде уголовного дела и штрафа в размере миллиона рублей. Впрочем, и тут не все так просто.

«Есть лодка, ружье. Ничего не докажешь, что случилось в море. Тюленя в лодку не грузят специально», — подытожил директор Фонда друзей балтийской нерпы.

Ранее Вячеслав Алексеев рассказал об условиях содержания детенышей нерп и тюленей в своем центре помощи животным.

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финский залив алексеев браконьеры тюлени
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