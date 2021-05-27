Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей

Об основных угрозах для детенышей нерп и тюленей рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Нашествие тюленей на Петербург».

По словам эксперта, за последние 40 лет популяция балтийской нерпы сократилась с четырех тысяч особей до 100. Обитающие в Финском заливе балтийские тюлени — краснокнижные. Ладожская нерпа в том же охранном статусе. Недавние случаи с выбрасыванием морских обитателей на побережье залива представляют собой сезонное явление.

«Сейчас вода прогревается. Тела животных, погибших осенью, зимой поднимает на поверхность. Еще одна причина гибели — промышленные мережи с кольцами до двух-трех метров в диаметре. Самцы серого тюленя заходят туда за рыбой, и у них уже нет возможности выбраться. У них заканчивается кислород, они задыхаются», — сообщил гость пресс-центра.

Вячеслав Алексеев отметил, что уже на подходе новая редакция правил по ловле рыбы. Если морское животное первый раз попало в сети, рыбакам будет предложено перенести снасти на полкилометра. После второго случая участок будет полностью закрыт для промысла.

«Мы прекрасно с рыбаками общаемся. Мы не такие радикальные зоозащитники, понимаем их проблемы. Зачастую они не виноваты. Молодые самцы серого тюленя — глупые, сами заходят в сети и погибают», — пояснил собеседник.

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Он отметил, что в Финском заливе происходят случаи браконьерства. Рыбаки отстреливают морских обитателей для того, чтобы защитить свой улов. За это предусмотрено наказание в виде уголовного дела и штрафа в размере миллиона рублей. Впрочем, и тут не все так просто.

«Есть лодка, ружье. Ничего не докажешь, что случилось в море. Тюленя в лодку не грузят специально», — подытожил директор Фонда друзей балтийской нерпы.

Ранее Вячеслав Алексеев рассказал об условиях содержания детенышей нерп и тюленей в своем центре помощи животным.