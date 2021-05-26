Истребитель ВКС РФ МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Мурманск, 26 мая. Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет патрульной авиации Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средства контроля воздушного пространства РФ над акваторией Баренцева моря 26 мая обнаружили приближающиеся к госгранице норвежские самолеты.

«В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель, как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сообщает военное ведомство.

Ранее сообщалось, что МиГ-31БМ оснастили новой системой навигации для работы в Арктике. У спутниковой навигационной системы есть некоторые особенности. В Арктике она остается сложной из-за положения космических аппаратов на орбите.