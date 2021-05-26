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16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
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16:31
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16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
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Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч

Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
Global Look Press  /  Fernando Souza / dpa

Сан-Паулу, 26 мая. Количество жертв пандемии COVID-19 в Бразилии превысило 450 тысяч. На фоне протестов против локдауна, в которых принял участие лично президент Жаир Болсонару, страна сохраняет высочайшие уровни заболеваемости и смертности в мире.

По данным бразильского Минздрава, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 2173 случая смерти от легочной инфекции, вызванной коронавирусом. Отступив на третье место по общему количеству заболевших, страна удержала второе место по количеству смертей. Больше людей погибло от нового типа коронавируса только в Соединенных Штатах (591 тысяча).

Ситуация для бразильцев может вновь ухудшиться — в 21 муниципалитете штата Сан-Паулу был выявлен новый «индийский» штамм коронавируса. Его источник пока остается неизвестным, однако случаи были выявлены в городах Итирапина и Порту-Феррейра, расположенных вдали от береговой линии на севере штата.

Как отмечает TeleSur, Бразильское общество вирусологии (SBV) дало новому варианту код P.4. Известно, что он содержит мутацию L452R, аналогичную «индийскому штамму» B.1.617. Эта мутация коронавирусных «шипов» позволяет вирусам более эффективно «открывать» клетки для внедрения в них собственного генетического кода.

Обнаружение нового штамма может грозить Бразилии и всей Южной Америке тяжелыми последствиями: Индия, относительно благополучно пережившая 2020 год, оказалась уничтожена резким всплеском заболеваемости в марте 2021-го. За полтора месяца суточный прирос заболевших вырос с 20 до 400 тысяч случаев, а суточная смертность превысила даже показатели Бразилии.

На этом фоне крупным скандалом стало участие президента Жаира Болсонару в массовом мотопробеге против ограничительных мер: последовательный противник коронавирусных ограничений, глава государства с самого начала пандемии не скрывал, что считает сохранение работающей экономики более важным, чем борьба с вирусом. Борьбу против локдауна Болсонару продолжает весь 2021 год.

Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
Федеральное агентство новостей  / 

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бразилия пандемия коронавирус
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