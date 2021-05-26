Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч

Сан-Паулу, 26 мая. Количество жертв пандемии COVID-19 в Бразилии превысило 450 тысяч. На фоне протестов против локдауна, в которых принял участие лично президент Жаир Болсонару, страна сохраняет высочайшие уровни заболеваемости и смертности в мире.

По данным бразильского Минздрава, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 2173 случая смерти от легочной инфекции, вызванной коронавирусом. Отступив на третье место по общему количеству заболевших, страна удержала второе место по количеству смертей. Больше людей погибло от нового типа коронавируса только в Соединенных Штатах (591 тысяча).

#PainelConass Covid-19

Data: 25/05/2021, 18h



Casos

• 73.453 no último período

• 16.194.209 acumulados



Óbitos

• 2.173 no último período

• 452.031 acumulados



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Ситуация для бразильцев может вновь ухудшиться — в 21 муниципалитете штата Сан-Паулу был выявлен новый «индийский» штамм коронавируса. Его источник пока остается неизвестным, однако случаи были выявлены в городах Итирапина и Порту-Феррейра, расположенных вдали от береговой линии на севере штата.

Nova variante do coronavírus P.4 é identificada no interior de São Paulo. A origem ainda é desconhecida, mas ela foi identificada primeiro em Mococa, no interior de São Paulo, e tem alta circulação em Porto Ferreira. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) May 25, 2021

Как отмечает TeleSur, Бразильское общество вирусологии (SBV) дало новому варианту код P.4. Известно, что он содержит мутацию L452R, аналогичную «индийскому штамму» B.1.617. Эта мутация коронавирусных «шипов» позволяет вирусам более эффективно «открывать» клетки для внедрения в них собственного генетического кода.

Обнаружение нового штамма может грозить Бразилии и всей Южной Америке тяжелыми последствиями: Индия, относительно благополучно пережившая 2020 год, оказалась уничтожена резким всплеском заболеваемости в марте 2021-го. За полтора месяца суточный прирос заболевших вырос с 20 до 400 тысяч случаев, а суточная смертность превысила даже показатели Бразилии.

На этом фоне крупным скандалом стало участие президента Жаира Болсонару в массовом мотопробеге против ограничительных мер: последовательный противник коронавирусных ограничений, глава государства с самого начала пандемии не скрывал, что считает сохранение работающей экономики более важным, чем борьба с вирусом. Борьбу против локдауна Болсонару продолжает весь 2021 год.