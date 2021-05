Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч

Сан-Паулу, 26 мая. Количество жертв пандемии COVID-19 в Бразилии превысило 450 тысяч. На фоне протестов против локдауна, в которых принял участие лично президент Жаир Болсонару, страна сохраняет высочайшие уровни заболеваемости и смертности в мире.

По данным бразильского Минздрава, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 2173 случая смерти от легочной инфекции, вызванной коронавирусом. Отступив на третье место по общему количеству заболевших, страна удержала второе место по количеству смертей. Больше людей погибло от нового типа коронавируса только в Соединенных Штатах (591 тысяча).

#PainelConass Covid-19 Data: 25/05/2021, 18h Casos • 73.453 no último período • 16.194.209 acumulados Óbitos • 2.173 no último período • 452.031 acumulados Mais informações: https://t.co/ZjV7hqzyQ0

Ситуация для бразильцев может вновь ухудшиться — в 21 муниципалитете штата Сан-Паулу был выявлен новый «индийский» штамм коронавируса. Его источник пока остается неизвестным, однако случаи были выявлены в городах Итирапина и Порту-Феррейра, расположенных вдали от береговой линии на севере штата.

Nova variante do coronavírus P.4 é identificada no interior de São Paulo. A origem ainda é desconhecida, mas ela foi identificada primeiro em Mococa, no interior de São Paulo, e tem alta circulação em Porto Ferreira.