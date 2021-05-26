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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
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В Хабаровске стартовал военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»

Армия
В Хабаровске стартовал военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»
Prt Scr youtube.com  /  Хабаровский музыкальный театр

Хабаровск, 26 мая. Торжественная церемония открытия IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» состоялась в Хабаровске.

Мероприятие является главным музыкальным событием Хабаровска. Каждый год жители города приходят на него послушать современные песни, военные марши и армейские композиции. Впервые «‎Амурские волны» провели в 2012 году.

Как сообщает издание «Контингент», в этом году на фестивале будут выступать духовые оркестры со всей России.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ. В свою очередь, «Царьград» писал, что военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал решение эстонских военных о сокращении военного оркестра.

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вс рф военный оркестр амурские волны
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Все новости / Армия / В Хабаровске стартовал военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»
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