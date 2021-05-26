В Хабаровске стартовал военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»

Хабаровск, 26 мая. Торжественная церемония открытия IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» состоялась в Хабаровске.

Мероприятие является главным музыкальным событием Хабаровска. Каждый год жители города приходят на него послушать современные песни, военные марши и армейские композиции. Впервые «‎Амурские волны» провели в 2012 году.

Как сообщает издание «Контингент», в этом году на фестивале будут выступать духовые оркестры со всей России.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ. В свою очередь, «Царьград» писал, что военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал решение эстонских военных о сокращении военного оркестра.