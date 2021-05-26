Врач оценил способ Роспотребнадзора выявлять поражение сосудов при COVID-19

Москва, 26 мая. Роспотребнадзор выявил новый маркер, указывающий на вероятное поражение сосудов у заболевших коронавирусом. Это поможет проводить профилактику осложнений при COVID-19.

Специалисты определили, что повышение эндотелина-1 провоцирует ухудшение состояния пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выявление людей с высоким показателем этого маркера поможет медикам провести раннюю профилактику осложнений.

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с редакцией издания "ПолитЭксперт" оценил способ Роспотребнадзора выявлять поражение сосудов при коронавирусе. Он подчеркнул, что данный маркер можно выявить только в стационаре.

"И состояние этих больных даже не средней тяжести, а тяжелое. Эндотелин-1 — это маркер лабораторный и определяется только в стационаре. Чисто клинически определить его нельзя", — объяснил он.

Конев указал, что такое исследование не является стопроцентным прогнозом. Он подчеркнул, что маркер не способен предсказать все возможные проблемы пациента, заболевшего опасным вирусом.

"Это не стопроцентный прогноз. Среди десятка маркеров это не монопоказатель, который решает все проблемы. При анализе определяется масса показателей. Просто это один из значимых маркеров, который увеличивает вероятность поражения сердечно-сосудистой системы. Раньше ему не уделялось должного внимания", — отметил он.

Опыт сотрудников Роспотребнадзора показал, что закрывать глаза на эндотелин-1 неправильно. Особенно это касается случаев тяжелого течения заболевания, заявил кардиолог. Чем раньше доктора определят вероятность осложнений, тем быстрее пациент получит качественное лечение.