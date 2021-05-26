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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
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Врач оценил способ Роспотребнадзора выявлять поражение сосудов при COVID-19

Общество
Врач оценил способ Роспотребнадзора выявлять поражение сосудов при COVID-19
pixabay.com

Москва, 26 мая. Роспотребнадзор выявил новый маркер, указывающий на вероятное поражение сосудов у заболевших коронавирусом. Это поможет проводить профилактику осложнений при COVID-19.

Специалисты определили, что повышение эндотелина-1 провоцирует ухудшение состояния пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выявление людей с высоким показателем этого маркера поможет медикам провести раннюю профилактику осложнений.

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с редакцией издания "ПолитЭксперт" оценил способ Роспотребнадзора выявлять поражение сосудов при коронавирусе. Он подчеркнул, что данный маркер можно выявить только в стационаре.

"И состояние этих больных даже не средней тяжести, а тяжелое. Эндотелин-1 — это маркер лабораторный и определяется только в стационаре. Чисто клинически определить его нельзя", — объяснил он.

Конев указал, что такое исследование не является стопроцентным прогнозом. Он подчеркнул, что маркер не способен предсказать все возможные проблемы пациента, заболевшего опасным вирусом.

"Это не стопроцентный прогноз. Среди десятка маркеров это не монопоказатель, который решает все проблемы. При анализе определяется масса показателей. Просто это один из значимых маркеров, который увеличивает вероятность поражения сердечно-сосудистой системы. Раньше ему не уделялось должного внимания", — отметил он.

Опыт сотрудников Роспотребнадзора показал, что закрывать глаза на эндотелин-1 неправильно. Особенно это касается случаев тяжелого течения заболевания, заявил кардиолог. Чем раньше доктора определят вероятность осложнений, тем быстрее пациент получит качественное лечение.

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кардиолог COVID-19 осложнения
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Все новости / Общество / Врач оценил способ Роспотребнадзора выявлять поражение сосудов при COVID-19
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