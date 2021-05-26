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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
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В концерне «Калашников» дали имя новому секретному оружию России

Армия
В концерне «Калашников» дали имя новому секретному оружию России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 26 мая. Испытания усовершенствованных авиационных управляемых ракет «Вихрь» с вертолета Ка-52 успешно завершены в России, сообщают в пресс-службе группы компаний «Калашников».

Специалисты из «Калашникова» ранее опубликовали в соцсетях видеоролик с тизером испытаний, где обратились к публике с предложением угадать, о каком суперсекретном российском оружии идет речь. Как выяснилось впоследствии, это «Вихрь».

«Группа компаний «Калашников» совместно с ВКС Минобороны России, АО «КБП», АО «НЦВ Миль и Камов» успешно завершила летные испытания управляемых ракет «Вихрь». В ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Минобороны России», — говорится в официальном сообщении.

В концерне отметили, что в рамках модернизации специалисты увеличили способность к поражению ракетами при пусках целей на малой дальности и стабилизировали ракеты в полете.

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калашников вихрь секретное оружие
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Все новости / Армия / В концерне «Калашников» дали имя новому секретному оружию России
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