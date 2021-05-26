В концерне «Калашников» дали имя новому секретному оружию России

Москва, 26 мая. Испытания усовершенствованных авиационных управляемых ракет «Вихрь» с вертолета Ка-52 успешно завершены в России, сообщают в пресс-службе группы компаний «Калашников».

Специалисты из «Калашникова» ранее опубликовали в соцсетях видеоролик с тизером испытаний, где обратились к публике с предложением угадать, о каком суперсекретном российском оружии идет речь. Как выяснилось впоследствии, это «Вихрь».

«Группа компаний «Калашников» совместно с ВКС Минобороны России, АО «КБП», АО «НЦВ Миль и Камов» успешно завершила летные испытания управляемых ракет «Вихрь». В ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Минобороны России», — говорится в официальном сообщении.

В концерне отметили, что в рамках модернизации специалисты увеличили способность к поражению ракетами при пусках целей на малой дальности и стабилизировали ракеты в полете.