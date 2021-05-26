Как в фильме ужасов: собаки разрывают могилы на кладбищах Саратовской области

Совсем недавно прошла Радоница — особый церковный день в Православии, когда принято навещать могилы усопших родственников и близких людей. Не стала исключением и Саратовская область, где Радоница законодательно введена в список нерабочих дней. Однако светлый праздник для части жителей региона оказался омрачен — некоторые могилы на кладбищах в Балаково оказались частично раскопаны. Виновников долго искать не пришлось, поскольку кое-где они продолжали заниматься вандализмом: могилы разрывали стаи бродячих собак, проживающих неподалеку.

«Пришли навестить покойного родственника, а несколько соседних могил оказались раскопаны. Выглядело все жутковато, словно в фильме ужасов: кое-где ямы возле памятников достигали метра в диаметре и уходили вниз сантиметров на 70–80. Когда мы подошли, собаки лениво разбежались во все стороны, их было примерно десять. Мы были без лопаты, но постарались хоть как-то закидать ямы, потому что некоторые могилы давно заброшены. Сказать, что мы были в настоящем шоке, значит, ничего не сказать. Непонятно, чем занимаются люди, которые должны следить за порядком», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Балаково Екатерина Попихина.





Стоит отметить, что разрытые могилы на балаковских кладбищах наблюдали с конца апреля. В местном «Комбинате благоустройства» отказались комментировать ситуацию, сославшись на «отсутствие на месте руководства». Между тем, количество бродячих собак на кладбищах растет в геометрической прогрессии, как и горы неубранного мусора.



«На нашем квадрате было несколько разрытых могил, некоторые заметно изуродованы. Видимо, сторожа кладбищ прикармливают собак, иначе с чего бы им собираться на кладбище, да еще и такими огромными стаями. Боязно, как бы животные не добрались до усопших. Конечно, глубина могил достаточно серьезная, раскопать лапами до гроба будет проблематично. Но вдруг это собакам удастся? Непонятно, что делает руководство города и почему вообще собакам вздумалось рыть могилы. Впрочем, бродячих животных у нас настолько много, что с кладбищ их будут убирать в последнюю очередь», — отметила Валерия Т, проживающая в селе Ивановка, которое находится неподалеку от кладбища.

Критика со стороны балаковцев, недовольных осквернением могил, через несколько недель все-таки возымела эффект. В среду разрытые захоронения привели в относительный порядок, хотя, по замечаниям некоторых посетителей, осуществили свою работу несколько небрежно. Как заявили сотрудники кладбища, собаки роют землю в поиске сусликов, которых в этом году развелось небывалое количество. Бездомные псы прокапывают дорогу к норам сусликов, которые зачастую расположены рядом с могилами.



Официальный сайт администрации Балаковского района /

«Это уже не первый аналогичный случай, что говорит о том, что порядка на кладбище нет. Никто за могилами и их состоянием не следит. Ситуация недопустимая. И, к сожалению, это уже не первый случай. Со своей стороны даю поручение проанализировать ситуацию. Если начальник бюро заказов не справляется с задачами, возможно, стоит ставить вопрос о смене руководителя. Кроме того, поручаю отработать вопрос по отлову бездомных собак», — сообщил Грачев пресс-службе администрации Балаковского района.

Глава Балаковского районапоставил вопрос о нахождении главы «Комбината благоустройства»на занимаемой должности.

Также стало известно, что балаковская администрация уже объявила тендер на уничтожение сусликов. Будем надеяться, что впредь на городских кладбищах будет поддерживаться идеальный порядок, потому что сейчас, кроме разрытых могил, там хватает и гор мусора. Когда люди приходят на кладбище, они хотят видеть там идеальный порядок.