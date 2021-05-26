Украина провела в Азовском море показные учения с двумя катерами

Киев, 26 мая. Военно-морские силы Украины провели учения в акватории Азовского моря, задействовав артиллерию и два бронекатера «Вышгород» и «Аккерман».

В рамках этих показных маневров ВМС отработали высадку с вертолета в море десантно-штурмовой группы, а также элементы морского боя с надводными кораблями условного противника. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил ВСУ, мишени, имитирующие надводные цели, были уничтожены.

На сегодняшний день украинский флот переживает серьезный кризис. Киеву не хватает финансов на обслуживание кораблей, которые постепенно выходят из строя. Как следствие, вот уже несколько лет Украина довольствуется списанными катерами, которые ей передают Соединенные Штаты.

Ранее также сообщалось, что на Украине начались учения с применением турецких БПЛА Bayraktar TB2.