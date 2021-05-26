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новостей
16:57
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Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
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Украина провела в Азовском море показные учения с двумя катерами

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:42
Украина
Украина провела в Азовском море показные учения с двумя катерами
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 26 мая. Военно-морские силы Украины провели учения в акватории Азовского моря, задействовав артиллерию и два бронекатера «Вышгород» и «Аккерман».

В рамках этих показных маневров ВМС отработали высадку с вертолета в море десантно-штурмовой группы, а также элементы морского боя с надводными кораблями условного противника. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил ВСУ, мишени, имитирующие надводные цели, были уничтожены.

На сегодняшний день украинский флот переживает серьезный кризис. Киеву не хватает финансов на обслуживание кораблей, которые постепенно выходят из строя. Как следствие, вот уже несколько лет Украина довольствуется списанными катерами, которые ей передают Соединенные Штаты.

Ранее также сообщалось, что на Украине начались учения с применением турецких БПЛА Bayraktar TB2.

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украина вмс украины азовское море
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