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новостей
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
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Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России

Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России»  / 

Москва, 26 мая. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил ФАН, почему именно сейчас государству важно поддержать военнослужащих. Так он отреагировал на новость о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил оклады силовикам. Зарплаты повысятся с 1 октября 2021 года.

По словам Сергея Липового, повышение окладов военнослужащим — это всегда хорошее решение.

«Высокая заработная плата — один из инструментов, заставляющих систему государственных структур работать эффективно и стабильно, — подчеркнул генерал-майор. — Повышается престиж службы, сводится к минимуму кадровый голод, что положительно сказывается на выполнении военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел своих обязанностей».

Герой России добавил, что повышение окладов не только военнослужащим, но и другим государственным подразделениям, стоящим на страже порядка и безопасности страны, логично.

«В последнее время в мире неспокойно, в отношении России учащаются провокации и попытки нарушить общественный порядок изнутри, — отметил генерал-майор. — Поэтому поддержка силовиков сейчас крайне важна: это те самые люди, благодаря которым наше государство сохраняет стабильность, а граждане могут жить в мире и безопасности».

Ранее Сергей Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил. Он заявил, что у российских офицеров достаточно реального боевого опыта, чтобы отразить попытку захвата и гнать захватчиков до их берегов.

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военнослужащие повышение зарплат сергей липовой
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