Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России

Москва, 26 мая. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил ФАН, почему именно сейчас государству важно поддержать военнослужащих. Так он отреагировал на новость о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил оклады силовикам. Зарплаты повысятся с 1 октября 2021 года.

По словам Сергея Липового, повышение окладов военнослужащим — это всегда хорошее решение.

«Высокая заработная плата — один из инструментов, заставляющих систему государственных структур работать эффективно и стабильно, — подчеркнул генерал-майор. — Повышается престиж службы, сводится к минимуму кадровый голод, что положительно сказывается на выполнении военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел своих обязанностей».

Герой России добавил, что повышение окладов не только военнослужащим, но и другим государственным подразделениям, стоящим на страже порядка и безопасности страны, логично.

«В последнее время в мире неспокойно, в отношении России учащаются провокации и попытки нарушить общественный порядок изнутри, — отметил генерал-майор. — Поэтому поддержка силовиков сейчас крайне важна: это те самые люди, благодаря которым наше государство сохраняет стабильность, а граждане могут жить в мире и безопасности».

Ранее Сергей Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил. Он заявил, что у российских офицеров достаточно реального боевого опыта, чтобы отразить попытку захвата и гнать захватчиков до их берегов.