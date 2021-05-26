Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Заболотье

Тюмень, 26 мая. Собственную проверку проведет прокуратура и надзорное ведомство в области соблюдения законодательства по факту жесткой посадки Ан-2, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

После жесткой посадки самолета Ан-2 авиакомпании «Ютэйр», следовавшего из Тобольска в Лайтамак, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее крупный ущерб». По версии следствия, на борту находились два члена экипажа и семь пассажиров. Двое из них получили ушибы.

На посадочной полосе аэропорта Лайтамак Тобольского района самолет регулярного сообщения начал тормозить при посадке и опрокинулся на правое крыло. В результате инцидента сломались передние стойки шасси, повредился маслоблок и погнулись четыре лопасти винта.

Пассажирский рейс «Белавиа» Минск — Барселона развернули прямо в воздухе, сообщал ФАН. Он летает кругами над Брестской областью, чтобы сбросить вес и благополучно приземлиться в аэропорту отправления.