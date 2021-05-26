В Кирове организуют акцию по посадке молодых сосен в Верхошижемском районе

Киров, 26 мая. Активисты из организации «Вятка без мусора» проводят акцию, в рамках которой планируется посадить 10 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

Добровольцы организовывают поездку из Кирова в Верхошижемский район, в результате которой на двух гектарах земли будут высажены молодые деревья. Выезд из города состоится в 13:00 от экоцентра на улице Молодой гвардии, передает «Кировская правда».

Принять участие в мероприятии могут все желающие по предварительной записи. Организаторы предоставят участникам трансфер, горячее питание, репелленты, перчатки, сеянцы, инвентарь. Кроме того, ожидается чаепитие у костра и фотосессия.

В Петербурге тем временем прошла акция «Росток памяти». Родители в память об умерших детях посадили 27 каштанов и четыре липы.